Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurularına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile atama bekleyen sağlık personellerine müjdeli haberi vermişti. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için başvuru tarihleri paylaşılmadı. Bu ay Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru yapılması bekleniyor. Böylelikle kadro dağılımı da belli olacak.

20221 yılındaki 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı aralık ayında yayımlanmıştı.

