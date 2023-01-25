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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılıyor? İkinci tur bekleniyor!

25.01.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı süreci devam ediyor. Personel alımı duyurusunda ilk turun tamamlanmasının ardından adaylar, ikinci turu beklemeye başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılıyor? İkinci tur bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı personel alımının ikinci turu bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı süreciyle ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." demişti. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımının ikinci turu için henüz açıklama yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılıyor? İkinci tur bekleniyor!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Personel alımıyla ilgili konuşan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"

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