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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 19:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte koronavirüsten can kaybı 69 olurken, yeni hasta sayısı ise 2 bin 91 olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet" dedi. İşte 24 Ekim koronavirüs tablosu ile ilgili tüm detaylar!

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 69 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1573 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 313 bin 93'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673'e ulaştı. Hasta sayısı 359 bin 784, vefat sayısı 9 bin 727, ağır hasta sayısı 1699, aktif hasta sayısı 36 bin 964 oldu.

Haftalık verilere göre, hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

İşte 24 Ekim koronavirüs tablosu;

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'AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet" dedi.

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