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  4. Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili önemli açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 12:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, pazartesi günü yeniden açılacak olan AVM ve AVM’deki iş yerleriyle ilgili açıklama yayımladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.

TAKSİ DURAKLARI

Ticari taksi duraklarında COVID-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara COVID-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılmalıdır. Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır.

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