Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken araştırma! Başı Güneydoğu çekiyor

Her yaştan insanın, özellikle de çocukların sağlığı için vazgeçilmez temel besin kaynağı olan süt ve süt ürünleri tüketimi, Türkiye'de düşük düzeylerde seyrediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yaştan bireyin sağlığı için vazgeçilmez temel besin kaynağı olan süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir) yeterli miktarda tüketilmiyor.

Sağlık Bakanlığının "Türkiye Çocukluk Çağı (ilköğretim 2.sınıf öğrencileri) Şişmanlık Araştırması" sonuçları, ilköğretim 2. sınıf çocuklarının yüzde 38'inin her gün, yüzde 31'inin ise haftada 4-6 gün az yağlı ve/veya tam yağlı ile yağlı süt içtiğini ortaya koydu.

EN YÜKSEK TÜKETİM GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA



Yine Bakanlığın "Türkiye Sağlık ve Beslenme Araştırması" verilerine göre, Türkiye'de 15 yaş üzeri kişilerde süt ve süt ürünleri (süt, peynir, yoğurt) grubunda günlük tüketim 188,2 gram olarak belirlendi. En düşük tüketim 161,7 gram ile Orta Anadolu, en yüksek tüketim ise 227,2 gram ile Güneydoğu Anadolu'da gerçekleşti.

Araştırmaya göre, kişi başı süt tüketimi günlük 34,5 mililitre, yıllık 12,5 litre, kişi başı yoğurt tüketimi ise günlük 112,7 gram, yıllık ise 41,1 kilogram oldu. Kişi başı peynir tüketiminin de günlük 39 gram, yıllık 14,2 kilogram olduğu tespit edildi.