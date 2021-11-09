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Sağlık Bakanlığından 'ilaç krizi' iddialarına ilişkin açıklama

09.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Sağlık Bakanlığından 'ilaç krizi' iddialarına ilişkin açıklama

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan 'ilaç krizi' iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

DHA

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Sağlık Bakanlığı
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