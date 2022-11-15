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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı duyurusu bekleniyor

15.11.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı Bakanlığın 85 bin eleman alacağını duyurmasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar uzun süredir konuya ilişkin tarih açıklamasını bekliyor. Bilindiği üzere Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, kılavuzu ve branş dağılımı gibi çok sayıda konu üzerine geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı duyurusu bekleniyor

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Daha önce konuya ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlacağını ifade etti. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili kılavuz yakın zamanda yayımlanacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz."

Sağlık Bakanlığı peronel alımı başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı peronel alımı şartları hakkında şu an için bir açıklama yapılmadı.

Detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bahsettiği kılavuzun yayımlanmasının ardından ile belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ AÇIKLAMA VAR MI?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçen yıl 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Aralık'ta adayların erişimine açılmıştı.

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