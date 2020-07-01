HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ÖSYM Sonuç sayfasından duyuruldu

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ÖSYM Sonuç sayfasından duyuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için bekleyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgularken, beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Aygün Twitter üzerinden yapıtığı açıklamada, KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarını merak eden adaylar ÖSYM'nin internet sitesine akın etti.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ÖSYM Sonuç sayfasından duyuruldu

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları konusunda heyecanla beklenen açıklamayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptı. Aygün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylarımız, KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını dilerim. " ifadelerini kullanarak Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için bekleyen adaylara müjdeyi verdi.

Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları için tıklayın

Adayların 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirdiği Sağlık Bakanlığı personel alımının yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 1 Temmuz 2020 tarihinde saat 11.05'ten itibaren ÖSYM Sonuç internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak görüntüleyebilecekler.

Personel alımına dair detaylar

Sağlık Bakanlığı bu kapsamda 3 bini sağlık personel, 250'si ise sürekli işçi olmak üzere alımlarını gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000).

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kaçak elektirik hattı çekti, savunması 'pes' dedirttiKaçak elektirik hattı çekti, savunması 'pes' dedirtti
Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

İlginizi Çekebilir

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Diğer Haberler
Çocuğa cinsel istismardan hükümlü firari yakalandı

Çocuğa cinsel istismardan hükümlü firari yakalandı

Tunceli'de 29 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Dark'ı bitirmeden Netflix'i kapatırsan gücenirim

Erdoğan'ın 'sosyal medya' açıklamasına Akşener'den yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması

Fahrettin Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

Sosyal medya fenomeni 'Ares' dövülerek öldürülmüştü! 'Mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?'

Dövülerek öldürülmüştü! 'Mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.