Sağlık Bakanlığından inmeye özel müdahale

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 112 bünyesinde komuta kademesinde ve sahada görev yapan 4 bin sağlık personeline inme eğitimleri verildi. Eğitim verilen sağlık personeli sayısı 35 bine çıkarılacak. Eğitimler sonrasında, 112'ye bir bildirim geldiğinde bu personel, inmeye ilişkin skalaya göre hastalık tanısını koyacak ve belirlenen inme merkezleriyle temas kurarak, hastayı doğrudan bu alanda hizmet veren merkeze götürecek.

YEŞİM SERT KARAASLAN - DUYGU YENER - İnme tanısı konulan hasta, 112 ambulanslarınca en yakın hastane yerine, Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan özel ya da devlet bünyesinde hizmet veren inme merkezlerine götürülecek.

Ambulanslarda hastaya ilk müdahale edildiğinde yapılan nabız, EKG gibi uygulamaların sonuçlarının anlık olarak ambulansın gideceği hastanenin ilgili birimine ve aynı anda Komuta Kontrol Merkezine ulaştırıldığı sistem sayesinde, komuta merkezince ambulans personeline talimat verilerek, müdahale için yönlendirme yapılacak.

Ambulans, inme tanısından sonra hastayı, en yakın hastaneye değil Bakanlık tarafından tanımlanmış özel ya da devlet bünyesinde hizmet veren inme merkezi ya da inme birimine götürecek. Tablet uygulamasıyla da hastanın yönlendirileceği merkeze, daha ambulanstayken hastaya ilişkin bilgi ve bulgular iletilecek.

- "İnme merkezleri, Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölüm nedenleri arasında inmenin ilk sıralarda yer aldığını belirterek, inmeye bağlı ölümlerin önlenebilmesinde ilk saatlerde yapılacak müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Koca, inmeye daha kısa sürede müdahale edilebilmesi için "inme merkezleri" adı altında çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bu kapsamda Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı 15 sağlık tesisinde inme ünitesi, 16 sağlık tesisinde inme merkezi hizmet vermektedir. İnme merkezleri, Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak ve bu alanda eğitim verilen sağlık personeli sayısı artırılacak." bilgisini verdi.