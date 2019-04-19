Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Balkan Üniversiteler Birliği'ne üye oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe de dünyanın 62 ülkesinden yaklaşık 1388 öğrenciye ev sahipliği yapan uluslararası bir üniversite olduğuna dikkat çekti.

Pençe, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903 yılında 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ülkemizin jeopolitiğine uygun olarak, hem Doğu hem Batı'ya dönük pek çok projeyi başarıyla yürütmektedir. Gelişen dünyada uluslararası iş birlikleri çok önem taşıyor. Üniversitemiz, Afrika, Asya ve diğer bölgelerle ilgilendiği kadar Balkanlar ile ilgili de çalışmalar yapmakta ve projeler üretmektedir. Bu kapsamda kurduğumuz Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Balkan ülkelerinin sağlık alanındaki gereksinimlerini tespit ederek ortak çalışmalar ile giderilmesi ve sağlık turizminde ülkemizin deneyimlerini Balkan ülkeleriyle paylaşmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bunun yanı sıra üniversitemizin eğitimdeki deneyimini Balkan üniversiteleriyle paylaşmak ve onlarla daha yakın iş birliği kurmak arzusundayız. İnşallah Balkan Üniversiteler Birliği'ne üye üniversiteler ile yeni projeler yapacağız ve etki alanımızı genişleteceğiz."

