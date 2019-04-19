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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Balkan Üniversiteler Birliği'ne üye oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Balkan Üniversiteler Birliği'ne üye oldu

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, Balkanlar'daki üniversiteler arasında bilimsel iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen Balkan Üniversiteler Birliği'ne üye olduğu bildirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Balkan Üniversiteler Birliği'nin 5. toplantısı, Yunanistan'ın Selanik kentinde, Aristotle Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'den üniversitelerin rektör ve rektör yardımcısı düzeyinde temsil edildiği toplantıya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe katıldı.

Protokol töreninde konuşan Balkan Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Selanik Aristotle Üniversitesi Rektörü Prof. Pericles A. Mitkas, Balkanlar'daki üniversiteler aracılığıyla geleceğe ışık tutacak bir vizyon belirleme ve sağlık, dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim gibi alanlarda ortak bilimsel çalışmalar yapmayı hedefleyen Balkan Üniversiteler Birliği'nde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe de dünyanın 62 ülkesinden yaklaşık 1388 öğrenciye ev sahipliği yapan uluslararası bir üniversite olduğuna dikkat çekti.

Pençe, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903 yılında 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ülkemizin jeopolitiğine uygun olarak, hem Doğu hem Batı'ya dönük pek çok projeyi başarıyla yürütmektedir. Gelişen dünyada uluslararası iş birlikleri çok önem taşıyor. Üniversitemiz, Afrika, Asya ve diğer bölgelerle ilgilendiği kadar Balkanlar ile ilgili de çalışmalar yapmakta ve projeler üretmektedir. Bu kapsamda kurduğumuz Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Balkan ülkelerinin sağlık alanındaki gereksinimlerini tespit ederek ortak çalışmalar ile giderilmesi ve sağlık turizminde ülkemizin deneyimlerini Balkan ülkeleriyle paylaşmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bunun yanı sıra üniversitemizin eğitimdeki deneyimini Balkan üniversiteleriyle paylaşmak ve onlarla daha yakın iş birliği kurmak arzusundayız. İnşallah Balkan Üniversiteler Birliği'ne üye üniversiteler ile yeni projeler yapacağız ve etki alanımızı genişleteceğiz."

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