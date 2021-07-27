Sağlık çalışanlarıyla ilgili veto edilen karar yeniden İBB gündemine geliyor

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede çalışan sağlık çalışanlarına yönelik toplu taşıma araçlarını ve İSPARK’ları ücretsiz kullanma hakkı tanınmıştı. Söz konusu hak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 1 Temmuz itibariyle sonlandırılmıştı. Ancak salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 31 Aralık 2021’e kadar uzatılmasını kapsayan yeni bir teklif İBB Meclisi gündemine alınmıştı. Temmuz ayı meclis oturumunda oylanan teklife CHP ve İYİ Parti Grubu ‘Hayır’ oyu vermişti. Teklif, AK Parti ve MHP Grubu’nun oy çokluğuyla kabul edilmişti.

EKREM İMAMOĞLU VETO ETMİŞTİ

Meclis kararı yürürlüğe girmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunuldu. Ancak CHP’li İBB Başkanı tarafından veto edildi.

"YENİDEN MECLİS GÜNDEMİNE ALINACAK"

Karara ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Son dönemde sağlık çalışanı arkadaşlarımız sıkça soruyor; ‘Ücretsiz ulaşım müjdesi vermiştiniz, ne oldu?’ Cevap veriyorum; AK Parti ve MHP oylarıyla İBB Meclisi’nde kabul edildi ancak İBB Başkanı tarafından veto edildi” dedi. Kabaktepe ayrıca, söz konusu teklifi yeniden İBB Meclisi gündemine alacaklarını duyurdu.

Yeniden oy çokluğuyla geçmesi beklenen karardan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek.

Kaynak: İHA

