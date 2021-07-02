Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardımı toplamasına izin verilmediğini belirterek, "132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz" demişti.
Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardımı toplama talebine izin verildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, bir program çıkışında Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin sorulması üzerine, "Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım" diyerek tepki gösterdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum