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Sağlık ekiplerini geri çevirip hasarlı aracın başında sigorta ekiplerini beklediler!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

Antalya'da kaza yapan çift, sigorta şirketinin aracın başından ayrılmamasını söylemesi üzerine ambulansla hastaneye gitmeyi reddederek sigorta şirketinin olay yerine gelmesini bekledi. Koluna damar yolu açılan hafif çiftin ısrarı üzerine ambulans ekipleri geri döndü. Çift, sigorta şirketince görevlendirilen kişiler geldikten sonra kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştı.

Sağlık ekiplerini geri çevirip hasarlı aracın başında sigorta ekiplerini beklediler!

Kaza, Sorgun Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ongun’un kullandığı otomobil, Nuray Alımcı’nın kullandığı otomobile yandan çarptı. Otomobil çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak trafik levhalarını devirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Nuray Alımcı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kazada yaralanan ve 112 ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan, damar yolu açılan diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Ongun ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Gözde Ongun, kazanın ardından sigorta şirketlerini aradı. İrtibat kurduğu kişilerin, çekici gelinceye kadar araçlarının başından ayrılmamaları gerektiğini belirtmesi üzerine Ongun çifti, olay yerine gelen ambulansla hastaneye gitmediler.

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Tatil için geldiklerini ve şelaleye gezmeye gittikleri sırada kaza yaptıklarını belirten Ongun ailesi, Manavgat’ta kimseleri olmadığını, sigorta şirketinin de talimatı doğrultusunda kurtarıcı gelerek araçlarını alıncaya kadar hastaneye gidemeyeceklerini söyledi. Mehmet Ali Ongun ve Gözde Ongun, sigorta şirketinin gönderdiği kurtarıcının gelerek aracı götürmesinin ardından kendi imkanlarıyla tedavilerini yaptırmak üzere hastaneye gittiler.

İHA

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