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Sağlık görevlilerinin desteğiyle oy kullandılar

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 13:18 | Son Güncelleme

Ordu'da hastalar, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ambulans ve araçlarla oy kullanacakları okullara ulaştırıldı. Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan kalp hastası 83 yaşındaki Meliha Arap, Altınordu ilçesindeki evinden araçla alındı. Ekipler tarafından Selimiye Merkez Ortaokuluna götürülen Arap, oyunu kullandı.

Ordu Sağlık Müdürlüğü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandığa gidemeyecek durumda olup oy kullanmak isteyen hastalar için 48 araç ve 116 sağlık personeli görevlendirdi.

Ambulanslarla sandığa gittiler

Ordu'da hastalar, ambulans ve araçlarla oy kullanacakları okullara ulaştırıldı.
Müdürlüğe bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.
Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan kalp hastası 83 yaşındaki Meliha Arap, Altınordu ilçesindeki evinden araçla alındı. Ekipler tarafından Selimiye Merkez Ortaokuluna götürülen Arap, oyunu kullandı.
Meliha Arap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetleri ekipleri aracılığıyla sandık başına gittiğini belirterek, "Milletimiz, vatanımız, çoluk çocuğumuz için Allah en hayırlısını etsin. Bize verilen bu hizmet çok iyi. Geçen sene de bundan yararlandım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.
Kumru ilçesinde 90 yaşındaki yatağa bağımlı Gülizar Yalçın ve 94 yaşındaki hasta Halil İbrahim Ataoğlu da ambulanslarla okullara taşındı. Yalçın ve Ataoğlu, sedyede oylarını kullandı.
Altınordu ilçesinde 81 yaşındaki Mevlüt Ceyran da 5'inci kattaki evinden sağlık ekiplerince alınarak oy kullanacağı okula ulaştırıldı.
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