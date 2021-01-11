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Sağlık otoriteleri uyardı: 'Covid-19'dan korunmak için sevişirken 1.5 metre ayrı kalın'

11.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Sağlık otoriteleri uyardı: 'Covid-19'dan korunmak için sevişirken 1.5 metre ayrı kalın'

Avustralyalı sağlık otoriteleri çiftlerin cinsel aktivite sırasında birbirlerinden 1.5 metre uzakta durmalarını tavsiye etti.

Küresel salgın sırasında insanları güvende tutmak için uygulanan kısıtlamalar ve tedbirler insanları birbirinden fiziksel olarak uzak tutmayı sürdürüyor. Aynı evde yaşamayan çiftlerin cinsel hayatı da zora girdi.

Avustralya’da New South Wales sağlık yetkilileri, çiftlerin ayrı evlerde yaşamasının seks yapamayacakları anlamına gelmediğini söyledi. Web sitelerinde yaptıkları açıklamada çiftlerin karşılıklı mastürbasyon yaparak birlikte iyi vakit geçirebileceklerini belirtti ve “Karşılıklı mastürbasyon yöntemi, partnerinizin önünde kendinizi tatmin etme eylemidir. Bahsettiğimiz karşılıklı mastürbasyonda hiçbir şekilde kişiler arası temas gerçekleşmez” dedi.

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Kurum web sitesinde açıklamalarına “Covid-19 sırasında yapılacak en güvenli seks yalnız sekstir. Eğer zaten ortak alanı paylaştığınız ve yakın temas kurduğunuz partnerinizle birlikte yaşıyorsanız seks yapmanızda bir sorun yok. Ancak evin dışındaki partnerle seks yapmak ne yazık ki riskli. Bu nedenle aynı ortamda fiziksel mesafenin 1.5 metre olmasına dikkat edilmesini öneriyoruz. Bunun yanı sıra mesafeyi olabildiğince koruyarak karşılıklı mastürbasyon yapmak en iyi metod” sözleriyle devam etti.

Bununla birlikte dikkate almak gereken diğer şeyler arasında mesafe korumak, kimsede semptom olmadığına emin olmak, kullanılan seks oyuncaklarının temizliğinden emin olmak gibi maddeler var. Kurum ayrıca bunları yaparken maske takmaya devam edilmesini de önerdi.

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