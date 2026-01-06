KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Sağlık raporu alacaktı: Futbol sevgisi hayatını kurtardı!

İzmir'de okul takımında futbol oynayabilmek için sağlık raporu almak amacıyla hastaneye giden lise öğrencisi Yağmur Çulla'nın kalbinde tespit edilen yaklaşık 5 santimetrelik delik ameliyatla kapatıldı. Çulla, futbol oynamayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Futbolla ilgili hayallerim var. Toparlanınca futbol oynamaya geri dönmek istiyorum." dedi.

Sağlık raporu alacaktı: Futbol sevgisi hayatını kurtardı!

Karabağlar ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Çulla, öğrenim gördüğü Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesinin kız futbol takımında oynamak için 1 ay önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık raporu almak amacıyla başvurdu.

Çocuk kardiyoloji uzmanı Cüneyt Zihni, tetkiklerde Çulla'nın kalbindeki sağ ve sol kulakçığın ortasında yaklaşık 5 santimetre genişliğinde bir delik belirledi. Çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Ömer Faruk Gülaştı'ya yönlendirilen çocuğun kalbindeki delik, açık kalp ameliyatıyla kapatıldı.

FUTBOL OYNAMAYA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Yağmur Çulla, küçük yaşlardan bu yana futbol oynadığını, son günlerde futbol oynarken kalbinin sıkıştığını ve yorgunluk hissettiğini söyledi.

Sağlık raporu alacaktı: Futbol sevgisi hayatını kurtardı! 1

Kalbinde delik olduğunu duyunca şaşırdığını ifade eden Çulla, "Ameliyattan korkmuştum aslında ama bir şey hissetmedim. Futbola olan sevgim için lisans çıkaracaktım. Lisans çıkarırken kalbimin delik olduğu fark edildi. Bu, bir nevi hayatımı kurtarmış oldu." diye konuştu.

Çulla, futbol oynamayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Futbolla ilgili hayallerim var. Toparlanınca futbol oynamaya geri dönmek istiyorum." dedi.

Sağlık raporu alacaktı: Futbol sevgisi hayatını kurtardı! 2

Anne Deniz Çulla da kızının iyileşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, onun yeniden yeşil sahalara dönmesini istediğini kaydetti.

Kızının futbol oynamasına hiçbir zaman karşı çıkmadığını belirten anne Çulla, "Eğer destek olmasaydım bugün burada olmazdık. Kızım sağlığına kavuşamazdı. İleriye dönük çok kötü şeyler yaşayabilirdi. Bunu anne olarak istemezdim." ifadelerini kullandı.

Sağlık raporu alacaktı: Futbol sevgisi hayatını kurtardı! 3

"KOMPLİKASYON GELİŞMESİNDEN KURTULDU"

Çocuk kardiyoloji uzmanı Cüneyt Zihni de Çulla'nın erken tanı alması nedeniyle şanslı bir hasta olduğunu söyledi.

Bu tarz hastaların bazen çocukluk çağını geçirip 40 ve 50'li yaşlarda tanı alabildiğine dikkati çeken Zihni, "Bu hastamız ağır bir semptomu oluşmadan bize gelip biraz da rastlantısal bir şekilde kalbindeki delik saptandığı için tedavi çok erken bir şekilde oldu. İleriki yaşlarda bir komplikasyon gelişmesinden kurtuldu." diye konuştu.

Sağlık raporu alacaktı: Futbol sevgisi hayatını kurtardı! 4

"BİRKAÇ AY İÇİNDE ANTRENMANLARA BAŞLAR"

Opr. Dr. Ömer Faruk Gülaştı ise deliğin büyük olması nedeniyle açık kalp ameliyatı yaptıklarını anlattı.

Gülaştı, hastanın spor yapmasının deliğin fark edilmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "30'lu ve 40'lı yaşlarda hasta ameliyat şansını kaybedebiliyor. Şansı varken ameliyat oldu. Spor hayatına devam edebilir. Birkaç ay içinde yavaş yavaş antrenmanlara başlar." diye konuştu.

Sağlık raporu alacaktı: Futbol sevgisi hayatını kurtardı! 5Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zayıflama ilacını bırakanlar anlattı: Kilo geri mi geliyor?Zayıflama ilacını bırakanlar anlattı: Kilo geri mi geliyor?
MYNET ÖZEL |Piercing kabusu: Kulağı ikiye ayrıldı! MYNET ÖZEL |Piercing kabusu: Kulağı ikiye ayrıldı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.