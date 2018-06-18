Sağlıklı bebekler, sağlıklı gebelikle gelir!

Doğumun gerçekleşmesi ile anne ve bebek için yepyeni bir süreç başlar. Bu dönem özellikle ilk kez bebek sahibi olanların hayatında birçok değişikliklerin başlangıcıdır. Annenin yükü ağırdır; bebeğin ve evin sorumluluğu nedeniyle kendi bakımına zaman ayırmakta zorlanacağından yakınlarının desteğine ihtiyacı vardır.

Gebelikte kadın vücudunda salgılanan hormonlar ve bebeğin sağlıklı gelişimi için her şeyden yeme çabası doğum sonrası annenin vücudunda fazla kilolar olarak depolanır. Hamileyken kilo almamak için diyet yapmak ne kadar yanlış ise ‘iki canlıyım’ diye iki kişilik yemek de en az o kadar yanlıştır. Unutmayın; yediklerinizin miktarı değil, niteliği önemlidir.

İdeal Kilo Alımı

Gebelikte kilo alımı kişinin boyuna göre değişim gösterir. Ancak uzmanlar gebelik boyunca toplam 10 ila 17 kg arasında kilo almayı normal kabul ediyorlar. Annenin hamilelik öncesi kilosu çok önemlidir.

Hamilelik öncesi normal kilosunun üzerinde bir kiloya sahip olanlar +10 kilo artışı göze almalıdır.

Kilo alımı ilk 3 ayda az daha sonraki 6 ayda daha fazladır (ortalama ayda 2 kilo gibi). Bebeğin gelişiminde bir sorun yoksa; anne adayının tansiyon ve kan şekeri yüksekliği normal ise; idrardan albümin atılımı olmuyorsa kilo artışının biraz fazla veya biraz az olması çok önemli değildir.