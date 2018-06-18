Sağlıklı bebekler, sağlıklı gebelikle gelir!

Doğumun gerçekleşmesi ile anne ve bebek için yepyeni bir süreç başlar. Bu dönem özellikle ilk kez bebek sahibi olanların hayatında birçok değişikliklerin başlangıcıdır. Annenin yükü ağırdır; bebeğin ve evin sorumluluğu nedeniyle kendi bakımına zaman ayırmakta zorlanacağından yakınlarının desteğine ihtiyacı vardır.
Gebelikte kadın vücudunda salgılanan hormonlar ve bebeğin sağlıklı gelişimi için her şeyden yeme çabası doğum sonrası annenin vücudunda fazla kilolar olarak depolanır. Hamileyken kilo almamak için diyet yapmak ne kadar yanlış ise ‘iki canlıyım’ diye iki kişilik yemek de en az o kadar yanlıştır. Unutmayın; yediklerinizin miktarı değil, niteliği önemlidir.
İdeal Kilo Alımı
Gebelikte kilo alımı kişinin boyuna göre değişim gösterir. Ancak uzmanlar gebelik boyunca toplam 10 ila 17 kg arasında kilo almayı normal kabul ediyorlar. Annenin hamilelik öncesi kilosu çok önemlidir.
Hamilelik öncesi normal kilosunun üzerinde bir kiloya sahip olanlar +10 kilo artışı göze almalıdır.
Kilo alımı ilk 3 ayda az daha sonraki 6 ayda daha fazladır (ortalama ayda 2 kilo gibi). Bebeğin gelişiminde bir sorun yoksa; anne adayının tansiyon ve kan şekeri yüksekliği normal ise; idrardan albümin atılımı olmuyorsa kilo artışının biraz fazla veya biraz az olması çok önemli değildir.
Anne adayı basit birkaç kurala uyarak aşırı kilo almadan sağlıklı beslenebilir. Öğün atlamadan, unlu ve şekerli gıdalardan uzak durarak, az tuz tüketerek, asitli ve şekerli içecekler yerine bol su içerek, makul ölçülerde et, sebze, meyve tüketerek ve bol bol yürüyerek ideal kilo korunabilir. Kurallara uyan anne adayı maksimum 10-12 kg alarak gebeliğini tamamlayabilir. Bu artışın yaklaşık 6 kg’ının bebek ve plasenta (eş) olduğu düşünüldüğünde anne en fazla 4 kg almış olur.
Sağlıklı ve Dengeli Beslenmenin Planı
Doğum yapan annelerin en büyük derdi doğumda alınan kiloların bir an önce verilmesidir. Annenin moral bozukluğu olayı daha da karmaşık hale getirebilir. Bir yandan bebeğin sorumluluğu öte yandan fazla kilolardan kurtulabilir miyim endişesi nedeniyle kafasını kurcalayan birçok soru vardır: “Doğum sonrası kilolar nasıl verilir?”,“Emzirirken kilo verilir mi?”, “Doğumdan sonra spor yapılabilir mi?”, “Verilen kilolar nedeniyle içi boşalan deri toparlanamayıp sarkarsa ne yapılabilir?” vb…
Bebeğin en önemli gereksinimi olan emzirme konusunda anneler oldukça hassastır. Emzirirken de beslenmesine dikkat etmesi gereken anne çelişkiye düşebilir. Gebelikte besin eksiklikleri oluşturan diyetlerin uygulanması bebek sağlığını tehlikeye atarken süt yapar umuduyla gereksiz besin alımı kilo artışının devam etmesine neden olur. Bu nedenle sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı oluşturulmalı ve bol su içilmelidir.
Hamilelik döneminde mutlaka kilo alınır. Ancak fazla kilolar söz konusu olduğunda bu kiloların verilmesi zaman alır. Bazı diyet programlarının ve egzersiz programlarının uygulanması gerekebilir. Tüm bunlar mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır.
Op. Dr. Seval Taşdemir
** Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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