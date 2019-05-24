Sağlıklı beslenmeye Ramazan’da da devam edin

Birkaç temel noktaya dikkat edilmesi durumunda Ramazan’da da yeterli gıdayı almak ve sağlıktan ödün vermemek mümkün oluyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülin Tahberer, vücudun, Ramazan'da dikkat edilmesi gereken düzene değindi.

MUTLAKA SAHUR YAPIN

Normalde günde 3 öğün beslenirken Ramazan’da iftar ve sahur olmak üzere 2 öğün beslenilmesi vücudun bu duruma adapte olmasını gerektiriyor. Sahura kalkmaktan kaçınan kişiler içinse günlük öğün sayısı maalesef 1’e düşüyor. Bu durum, vücudun kendisini korumaya almasına ve metabolizmayı yavaşlatmasına neden oluyor. “Bazı kişilerin oruç tuttuğu halde kilo veremeyişlerinin nedeni bu” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülin Tahberer, sahurun sabah kahvaltısı gibi düşünülerek mutlaka bu içerikte yapılması gerektiğinin altını çizdi. İftar yaklaştıkça vücudun gıda ve sıvı ihtiyacı arttığına dikkat çeken Tahberer, bunun da iftar sofrasına oturulduğunda kendimizi kontrol etmeyi oldukça zorlaştırdığını kaydetti. Tülin Tahberer, “Sağlığımıza dikkat etmek istiyorsak iftarı neyle açtığımızdan nasıl devam edeceğimize kadar tüm akış önemlidir. İftar su ya da kan şekerini yavaş yavaş yükselten hurma veya zeytin gibi bir gıda ile açılması gerekiyor. Arkadan çorba ve ana yemeğe geçilmeli. Yeme hızına dikkat edilmeli, yavaş ve mutlaka iyice çiğneyerek gıdaların sindirimine yardımcı olunmalı” şeklinde konuştu. Dr. Tahberer, tüm gün boş olan mideye bir anda yüklenmenin hazmı zorlaştıracağına dikkat çekerek bir anda hızlıca yemenin yemek sonrası ağırlık hissi, midede yanma ve ekşimeye de neden olabildiğini vurguladı.