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Sağlıklı beslenmeye Ramazan’da da devam edin

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2019 10:12 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Sağlıklı beslenmeye Ramazan’da da devam edin

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülin Tahberer, sağlıklı beslenmeye Ramazan’da da devam edilebilmesi için önerilerini paylaştı.
Yaz sıcaklarına rastlayan Ramazan ayları, diğer mevsimlerden biraz daha zor geçiyor. Hem artan sıcaklar hem de oruç tutma süresinin daha uzun olması oruç tutarken dengeli ve sağlıklı beslenmek isteyenleri biraz zorluyor. Birkaç temel noktaya dikkat edilmesi durumunda Ramazan’da da yeterli gıdayı almak ve sağlıktan ödün vermemek mümkün oluyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülin Tahberer, vücudun, Ramazan’da dikkat edilmesi gereken düzene değindi.

“Mutlaka sahur yapın”
Normalde günde 3 öğün beslenirken Ramazan’da iftar ve sahur olmak üzere 2 öğün beslenilmesi vücudun bu duruma adapte olmasını gerektiriyor. Sahura kalkmaktan kaçınan kişiler içinse günlük öğün sayısı maalesef 1’e düşüyor. Bu durum, vücudun kendisini korumaya almasına ve metabolizmayı yavaşlatmasına neden oluyor. “Bazı kişilerin oruç tuttuğu halde kilo veremeyişlerinin nedeni bu” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülin Tahberer, sahurun sabah kahvaltısı gibi düşünülerek mutlaka bu içerikte yapılması gerektiğinin altını çizdi. İftar yaklaştıkça vücudun gıda ve sıvı ihtiyacı arttığına dikkat çeken Tahberer, bunun da iftar sofrasına oturulduğunda kendimizi kontrol etmeyi oldukça zorlaştırdığını kaydetti. Tülin Tahberer, “Sağlığımıza dikkat etmek istiyorsak iftarı neyle açtığımızdan nasıl devam edeceğimize kadar tüm akış önemlidir. İftar su ya da kan şekerini yavaş yavaş yükselten hurma veya zeytin gibi bir gıda ile açılması gerekiyor. Arkadan çorba ve ana yemeğe geçilmeli. Yeme hızına dikkat edilmeli, yavaş ve mutlaka iyice çiğneyerek gıdaların sindirimine yardımcı olunmalı” şeklinde konuştu. Dr. Tahberer, tüm gün boş olan mideye bir anda yüklenmenin hazmı zorlaştıracağına dikkat çekerek bir anda hızlıca yemenin yemek sonrası ağırlık hissi, midede yanma ve ekşimeye de neden olabildiğini vurguladı.

“İftar menüsünü dengeli hazırlayın”
Beslenmede önemli bir diğer unsur da elbette öğünlerin içeriği. Özellikle iftar menüsü için vücudun zinde ve sağlıklı kalması, ayrıca enerji ihtiyacının karşılanması için protein, karbonhidrat ve yağ gruplarının her birini içeren dengeli bir yemek listesi hazırlanması gerekiyor. Bunu tüm Ramazan’a yaymak metabolizmanın tüm ayı daha dengeli geçirmesine yardımcı oluyor. Bir diğer önemli konu da su tüketimi. İftarla sahur arasında en az 2,5 litre suyun bardak bardak ve yavaşça tüketilmesi gerekiyor. Çok uzun süreli açlıklarda kan şekeri ve tansiyon düşüklüğü sıkça görülen durumlar arasında. Oruç sırasında özellikle gün içinde su tüketimi olmadığından böbrek yetmezliği varsa bu durum ağırlaşabiliyor. “Bu durumlar hayatı tehdit eden sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulunan Dr. Tülin Tahberer, bu nedenle şeker, tansiyon gibi kronik bir hastalığınız varsa, oruca başlamadan önce mutlaka ilgili uzman hekime danışılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca kullanılan mevcut ilaçların dozlarının ayarlanması ve kullanım saatlerinin değiştirilmesi olasılığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

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