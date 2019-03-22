Sağlıklı bir cilt nasıl elde edilir? İşte dermatoloğun ağzından efsaneler ve gerçekler

CİLT SÜREKLİ KENDİNİ YENİLER

DOĞRU. Cilt, vücudunuzun iç çevresi ile dış dünya arasında dinamik bir engel oluşturur. Epidermisteki keratinositler (cildin dış tabakası) olarak adlandırılan hücreler, bu tabaka boyunca hareket eden ve yüzeyinden dökülen bir hücre kaynağı üretmek için sürekli bölünürler. Cilt, yenileme kapasitesine sahip zengin bir kök hücre kaynağıdır.

SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN GÜNDE İKİ LİTRE SU İÇ

YANLIŞ. İçtiğiniz su miktarı cildinizi doğrudan etkilemez. Deriye, cildin iç katmanı olan dermisten akan kan, cilde su sağlar; epidermisteki su, özellikle kuru bir ortamda kaybolur. Cildin nemini korumak için suya ihtiyaç vardır ve ciddi şekilde su kaybolduğunda cildiniz mat görünür ve daha az elastiktir. Sağlıklı bir insanda iç organlar - böbrekler, kalp ve kan damarları - cilde ulaşan su miktarını kontrol eder. İçmeniz gereken sabit su hacmi yoktur, bu sadece kullandığınız ve kaybettiğiniz miktarlara bağlıdır.

STRES CİLDİ SAĞLIKSIZ HALE GETİRİR

DOĞRU. Modern yaşamda strese bağlı birçok sağlık sorunu ile karşı karşıyayız. Bilimsel çalışmalarda kortizol hormonunun stres hormonları yoluyla cildimizi etkilediği ortaya çıkmakta. Bunlara alopesi areata (saçkıran), sedef, cilt kalınlaşması, egzama, kaşıntılı kırmızı cilt iltihabı örnek verilebilir. Bu cilt koşullarının patlaması daha çok stres ve baskı altındayken ortaya çıkabiliyor.