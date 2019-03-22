Sağlıklı bir cilt nasıl elde edilir? İşte dermatoloğun ağzından efsaneler ve gerçekler

CİLT SÜREKLİ KENDİNİ YENİLER
DOĞRU. Cilt, vücudunuzun iç çevresi ile dış dünya arasında dinamik bir engel oluşturur. Epidermisteki keratinositler (cildin dış tabakası) olarak adlandırılan hücreler, bu tabaka boyunca hareket eden ve yüzeyinden dökülen bir hücre kaynağı üretmek için sürekli bölünürler. Cilt, yenileme kapasitesine sahip zengin bir kök hücre kaynağıdır.
SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN GÜNDE İKİ LİTRE SU İÇ
YANLIŞ. İçtiğiniz su miktarı cildinizi doğrudan etkilemez. Deriye, cildin iç katmanı olan dermisten akan kan, cilde su sağlar; epidermisteki su, özellikle kuru bir ortamda kaybolur. Cildin nemini korumak için suya ihtiyaç vardır ve ciddi şekilde su kaybolduğunda cildiniz mat görünür ve daha az elastiktir. Sağlıklı bir insanda iç organlar - böbrekler, kalp ve kan damarları - cilde ulaşan su miktarını kontrol eder. İçmeniz gereken sabit su hacmi yoktur, bu sadece kullandığınız ve kaybettiğiniz miktarlara bağlıdır.
STRES CİLDİ SAĞLIKSIZ HALE GETİRİR
DOĞRU. Modern yaşamda strese bağlı birçok sağlık sorunu ile karşı karşıyayız. Bilimsel çalışmalarda kortizol hormonunun stres hormonları yoluyla cildimizi etkilediği ortaya çıkmakta. Bunlara alopesi areata (saçkıran), sedef, cilt kalınlaşması, egzama, kaşıntılı kırmızı cilt iltihabı örnek verilebilir. Bu cilt koşullarının patlaması daha çok stres ve baskı altındayken ortaya çıkabiliyor.
ÇİKOLATA AKNEYE NEDEN OLUYOR
YANLIŞ. 30'lu ve 40'lı yaşlarınıza kadar devam edebilen akne, deride yağ bezleri üzerinde hormonal etkiler arasındaki etkileşimin ciltteki ve mikroplara bağışıklık tepkisi arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Yüksek yağlı bir beslenme şekli birçok sebepten dolayı sağlıksızdır, ancak sivilceye neden olmaz. Aslında oral izotretinoin gibi şiddetli akne için reçete edilen bazı tabletler, haplar yağlı bir yemekle yutulduğunda daha iyi emilir ve çikolata içerebilir.
DETERJAN EGZAMAYA NEDEN OLUR
YANLIŞ. Egzama, cildin kuru, kaşıntılı ve kırmızı olduğu bir durumdur. Genetik faktörlerin ve çevresel etkilerin, iltihaplanmalara yol açan kombinasyonundan kaynaklanır. Sabun, deterjanlar ve yıkama tozları cildi tahriş edebilir ve kuruluğa katkıda bulunabilir çünkü ciltteki yağı giderir (bulaşık deterjanının bulaşıklarınızdaki yağı giderdiği gibi). Biyolojik çamaşır tozları, lekeleri çıkarmak için (yağları ve diğer lekeleri çıkarmak için) enzimler içerir. Ve bunlar hassas cildi tahriş edebilir, bu nedenle egzamayı kötüleştirebilirler. Cildin tahriş olmasını önlemek için, kıyafetlerinizin iyice durulandığından emin olun.
GÜNEŞLENMEK İYİDİR
DOĞRU & YANLIŞ. Güneşin iyi ya da kötü etkileri var. Güneşten gelen ışık, farklı dalga boylarında ışık karışımını içerir: bazıları insan gözüyle görülebilir, bazıları görebileceğimiz renklerden daha uzundur - bunlara ultraviyole (UV) denir - bazıları daha kısadır, kızılötesi. Farklı dalga boylarının cilt üzerinde farklı etkileri vardır.
UVB cilt tarafından kemik sağlığı için gerekli olan D vitamini üretmek için kullanılır. . Güneşe maruz kalmadan, bu vitamin alınmalıdır. Dermatologlar bazı cilt durumları için değerli bir tedavi olan cilt iltihabını azaltmak için kontrol edilen dozlarda UVA ve UVB'nin belirli dalga boylarını kullanır. Ancak, cilt çok fazla UV'ye maruz kaldığında, cilt hücrelerinin DNA'sına zarar verebilir ve kontrolsüz büyümeye neden olabilir bu da kanserin temelini oluşturur. Basit bir kural olarak, bağışıklık sisteminizi baskılayan bir hastalığınız ya da tedaviniz yoksa, güneş ışığı aşırıya kaçmadan iyidir, ancak güneşe karşı kremlerinizi mutlaka kullanmalı ve güneş yanıklarından kaçınmalısınız.
TIRNAKLARDAKİ BEYAZ İZLER KALSİYUM EKSİKLİĞİDİR
YANLIŞ. Tırnaklar normalde tırnak kökünde, deri altında bulunan germinal matriks denen kısımda oluşturulur. Matris travmatize edilirse, ısırılmış veya bir yere çarpılmışsa tırnakta düzensizlik oluşur ve burada hava sıkışabilir. Bu tırnak uzadıkça beyaz bir iz gibi görünür. Kalsiyum sağlıklı tırnaklar (kemikler ve dişler gibi) için önemlidir, ancak bu beyaz izler eksiklik belirtisi değildir.
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