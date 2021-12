Sağlıklı bir cilt ve gözenek yapısı için en iyi yüz yıkama jeli çeşitleri

Temizleme jelleri, ciltteki fazla sebumun atılmasını sağlayarak sivilce ve siyah nokta gibi cilt problemlerinin önüne geçiyor. Fakat her ürünün içeriği farklılık gösterdiği için yüz yıkama jeli seçerken öncelikle cilt yapınıza uygun olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. İşte bu sebeple "En iyi yüz yıkama jeli hangisi?" sorusuna verilebilecek yüzlerce farklı cevap bulunuyor. Eğer narin ve alerjik bir cilde sahipseniz parfüm veya paraben içeren ürünlerden kesinlikle uzak durmalı, kuru ve çabuk kızaran bir cilde sahipseniz daha kremsi yapıda bir temizleme jeli seçmelisiniz. Yağlı, karma ya da karmadan yağlıya dönük bir cilt yapınız varsa daha yoğun içerikli yüz temizleme ürünlerini kullanabilirsiniz. Ama unutmayın, hangi cilt tipine sahip olursanız olun sülfatsız ve pH'ı düşük ürünler tercih etmelisiniz! Böylece cildinizin doğal dengesinin koruyabilir, tahriş olma ihtimalinin önüne geçebilirsiniz. Ürün seçiminin kafanızda daha iyi şekillenebilmesi için sizi yüz yıkama jeli tavsiyeleri listemize alalım!

1. Kuru ciltlerin göz bebeği: CeraVe Nemlendiren Temizleyici

Kuru bir cilde sahip olduğunuz için cildinizi daha fazla kurutmayacak ve güzelce nemlendirecek bir ürün arıyorsanız doğru yerdesiniz! CeraVe Nemlendiren Temizleyici, sabun bazlı içerikleriyle cildi kurutan yüz yıkama jellerinin aksine, cildi kurutmadan nazikçe temizliyor ve kirden arındırıyor. Köpürmeyen temizleyiciler sınıfında yer alan ürün, 3 temel seramid ve hyalüronik asit içeriği sayesinde cilt bariyerinin güçlü kalmasını sağlıyor. Ciltte yağlı bir his bırakmayan bu jeli yüz ve vücut kullanımınızda kullanabilir, cildinizin sağlığı için her zaman yanınızda olan CeraVe kalitesine güvenebilirsiniz!

Cildi kurutmadan gözeneklerdeki yağı, kiri ve ölü deriyi temizleyen mucizevi temizleme jeliyle tanışmak için tıklayın!

2. Dermatologların önerdiği marka: Bioderma

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hassasiyet problemi yaşayan ciltlerin olmazsa olmazı Bioderma Sensibio Foaming Gel, en iyi yüz yıkama jeli seçenekleri arasında. Nem kaybı yaşayan ciltler için adeta sihirli bir değnek olan ürün dermatologlar tarafından oldukça beğeniliyor. Sabun ve parfüm içermeyen Sensibio Foaming Jel, cildinizi temizlerken nemlendirdiği için uyguladıktan sonra cildinizi nemlendirmenize gerek kalmıyor. Yapmanız gereken tek şey temizleme jelini avucunuzun içine yeterli miktarda sıktıktan sonra dairesel hareketlerle yüzünüze yedirmek! Böylece, hem kuruluk probleminizi çözebilir hem cildinizi tüm kirlerden arındırabilirsiniz.

Bu harika ürünle tanışmak için tıklayın!

3. İlhamını doğadan alan bir ürün: Youth To The People

Jel formunda sunulan ve bitkisel içeriklerle hazırlanan Youth To The People Superfood Yüz Temizleyici tüm cilt tipleri için uygun. Yeşil çay ve ıspanak ile zengin bir içerik sunmasının yanı sıra cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan Youth To The People mucizesi ile siz de hayalinizdeki parlak cilde kavuşabilirsiniz. Antioksidan özelliği sayesinde yaşlanmayı geciktiren, günlük kullanım için uygun olan Superfood mucizevi jel ile makyajınızı kolaylıkla çıkarabilir, taze ve yenilenmiş bir cilde "Merhaba!" diyebilirsiniz.

Kurudan karmaya tüm cilt tiplerini kucaklayan bu eşsiz ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın!

4. By Wishtrend Acid Duo'yu veganlar çok sevecek!

Dünyaca bilinen bir Kore markası olan By Wishtrend, tüm cilt tipleri için uygun olan Acid Duo Temizleyici Jel ile aknelerinize savaş açıyor. En iyi yüz yıkama jeli markası sıralamasında zirveye oturan By Wishtrend'in bu temizleme jelinden bir miktar alarak yüzünüze uygulayabilir, sonrasında ılık suyla duruladığınız cildinizin ölü derilerden arınışına şahit olabilirsiniz. Sivilcelenme ve yağlanma problemlerinin baş gösterdiği yaz ayları için oldukça uygun olan ürünün içeriğinde hayvansal maddelere yer vermemesi takdir edilesi bir hareket.

Eğer siz de tercihinizi vegan ürünlerinden yana kullanıyorsanız tıklayın!

5. Yumuşacık bir cilt için Diadermine Micellar Yüz Yıkama Jeli

Hassas bir cilde sahip olduğunuz için her ürünü kullanamıyorsanız, kızarıklık ve kaşıntı gibi problemlerden muzdaripseniz Diadermine Micellar Yüz Yıkama Jeli'ni gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. %99 doğal içeriklerle hazırlanan, bütçe dostu bu ürünü kişisel bakım rutininize ekleyebilir, içeriğindeki aloe vera özleri sayesinde cildinizi besleyebilirsiniz. Sülfat, paraben veya renklendirici içermeyen ürünü krem yapısı sayesinde uzun bir süre kullanabilir, kuru cildinize ihtiyaç duyduğu ışıltıyı kazandırabilirsiniz.

Aradığınız temizleyicinin Diadermine Micellar Yüz Yıkama Jeli olduğunu düşünüyorsanız daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

6. La Roche Posay Effaclar Jel ile aknelere elveda!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

La Roshe Posay'ın çokça tercih edilen yüz yıkama jellerinden biri olan Effaclar Jel, size yüz temizliğinden fazlasını vadediyor! Zengin içeriği ve yoğun yapısıyla dikkatleri üzerine çeken ürün, akneye eğilimli cilt tipleri için yüksek koruma garantisi veriyor. İçeriğindeki bileşenler sayesinde yağlı ciltlere aradığı temizliği sunan La Roche Posay Effaclar Jel, gözeneklerinizde birikmiş yağı ve kiri atarken cildinize zarar vermiyor.

Sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarınızı kısa sürede çözecek Effaclar Jel'i daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için buraya tıklayın!

7. Parlak ve pürüzsüz bir cildin sırrı: Celenes Termal Yüz Yıkama Jeli

İçeriğinde bitkisel özler bulunan Celenes Termal Yüz Yıkama Jeli, cildinizi germeden temizlerken günün yorgunluğunu cildinizden arındırıyor. Limon özleri ve mineraller sayesinde sivilce ve yağlanma problemleriyle savaşırken, içeriğindeki termal su ile kırışıklık karşıtı bakım sağlıyor. Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bu ürünü gün aşırı ya da sabah akşam kullanabilir, T bölgenize ve boynunuza nazikçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu sayede, ürünün doğrudan yüzünüzle temas etmesini engelleyerek üründen maksimum verim elde edebilirsiniz.

Yağlı ve karma ciltler için uygun olan Celenes Termal Yüz Yıkama Jeli'ne sahip olmak için tıklayın!

8. En iyi yüz temizleyicilerinden biri: Neutrogena Visibly Clear Sivilce Karşıtı Yüz Temizleme Jeli

Fiyat ve performans birlikte değerlendirildiğinde sizi fazlasıyla tatmin edecek bu ürüne, yüz yıkama jeli önerileri listesinde yer vermeden geçmek mümkün değil. Neutrogena Visibly Clear Sivilce Karşıtı Yüz Yıkama Jeli, stres, yağlı beslenme alışkanlığı, hormonal değişiklikler ve genetik faktörler gibi sebeplerden ötürü cildinde yağlanma problemi yaşayanların çaresi olmaya geliyor. Salisilik asit ve pantotenik asit gibi antioksidanlar içeren ürün, cildinizi fazla sebumdan arındırıp ferahlatıyor. Düzenli kullanıldığında ise gözenekleri sıkılaştırarak yeni sivilcelerin çıkmasına engel oluyor.

Cildin daha canlı, yumuşak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olacak Visibly Clear ile tanışmak için tıklayın!

9. Vichy Normaderm Phytosolution ile yağlı cilt problemlerinden kurtulmak mümkün!

Cilt bakımı denince akla gelen ilk ürünlerden biri Vichy Normaderm Phytosolution Arındırıcı Yüz Temizleme Jeli oluyor. Yağlı ve sivilceye yatkın ciltler için uygun olan bu ürün cildi kurutmadan temizliyor. İçeriğinde salisilik asit, çinko, probiyotik ve bakır gibi yağlı ciltlere özel aktifler bulunuyor. Cilt güzelliğinde öne çıkan içeriklerden salisilik asit, gözenek görünümünü azaltırken cilde kaybettiği suyu geri kazandırıyor. Hafif içeriği sayesinde hassas ciltler için uygun olan ürün, cildin sebum dengesinin sağlanmasına yardımcı oluyor ve T bölgesinde görülen parlama sorununu azaltıyor.

"Aradığım ürün bu!" diyorsanız hiç zaman kaybetmeden tıklayın!

10. Cilt sorunlarına mucizevi etki: Cosrx Salisilik Asitli Temizleyici



Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

İçeriğinde salisilik asit bulunan ve parfüm içermeyen bu ürün, tamamen yağlı ya da karmadan yağlıya dönük ciltleri memnun edecek gibi görünüyor. Sivilce sorunu yaşayanların kurtarıcısı Cosrx Salisilik Asitli Temizleyici, akne gibi ciddi cilt sorunlarıyla mücadele ederek cildinize hak ettiği sağlıklı görünümü kazandırmayı amaçlıyor. Cildinizin yağ dengesini koruyarak yatışmasına yardımcı olan Cosrx imzalı ürünle yüzünüzü sağlıklı bir görünüme kavuşturabilir, cildinizdeki değişimin şahidi olabilirsiniz.

Cildinize hak ettiği temizliği sağlayacak bir ürün arayışındaysanız Cosrx Salisilik Asitli Temizleyici'yi daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!



Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.