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    4. Sağlıklı cildin sırrı! 5 beslenme alışkanlığı ile bebek gibi bir cilde sahip olun

    Sağlıklı cildin sırrı! 5 beslenme alışkanlığı ile bebek gibi bir cilde sahip olun

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.04.2024 10:27
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    Sağlıklı bir cilde sahip olmak için iyi bir cilt bakım rutini kadar doğru beslenme alışkanlıkları da büyük önem taşır. Doğru beslenme alışkanlıkları, cildinizi içeriden besleyerek dışarıdan parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. İşte ışıl ışıl ve sağlıklı bir cildin 5 sırrı...

    Cildimiz, vücudumuzda en göze çarpan kısımlardan biridir ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için doğru beslenme alışkanlıkları büyük önem taşır. Beslenme alışkanlıklarınızı doğru şekilde düzenleyerek, cildinizin genç, parlak ve sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz.

    KAFEİNLE İLİŞKİYİ DENGELEMEK

    tük kahvesi

    Uyandığınızda ilk 1-2 saatlik süreçte, özellikle de boş mideye kahve tüketmeyin. Kortizolü yükselttiği için vücudunuzun dengesine iyi gelmeyecektir. Tabiki her vücudun dengesi farklıdır ama çoğu diyetisyen sabah boş mideye içilen kahvenin uzun vadede vücudun hormonal dengesini etkileyebileceğini söylüyor.

    ŞEKER TÜKETİMİNİ LİMİTLEMEK

    şeker

    Sık sık yapay şeker tüketen biriyseniz size zor gelebilir, çünkü vücudunuz alıştığı şekeri istemeye devam edecektir. Kendinizi yavaş yavaş alıştırmanızda fayda var. Yapay şekeri bıraktıkça vücudunuzun şekere olan isteği azalacak, cildiniz de daha temiz olacaktır. Hala şeker tüketiyorsanız bir sonraki maddeye göz atın.

    %80-%20 KURALI

    Sürekli "sağlıklı" beslenmek maalesef ki pek mümkün değil. Ekstra bir durum olmadığı sürece %80 dengeli tabaklar ve sağlıklı gıdalar tüketirken geri kalan %20 de canınızın istediği şekilde beslenmeyi deneyebilirsiniz. Buradaki önemli kısım denge bozulduğunda çabuk toparlayabilmek.

    TAKVİYELERİ DOĞRU KULLANMAK

    VİTAMİN HAP TAKVİYE

    Omega-3 başta olmak üzere cildinizin ihtiyacı olan takviyeleri doğru ve düzenli kullanın. Omega-3 cildin elastisitesini korur ve enflamasyonla savaşır.Özellikle omega-3 bakımından zengin besinleri rutininize dahil edebilirsiniz. (Balık vs gibi.)

    ANTİOKSİDAN İÇERİKLİ BESLENMEK

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    Renkli meyve ve sebzeler, özellikle kırmızı-mor meyveler, yeşil çay, matcha çayı, nane çayı, zerdeçal, zencefil gibi yiyecek-içecekleri dengeli bir şekilde beslenme rutininize ekleyin. (Demir eksikliğinde matcha, hamilelikte ve mide-tansiyon rahatsızlığında zencefil vs. sıkıntı yaratabilir. Yan etkilerine göre seçmelisiniz.) Rahatsızlığınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız doğru araştırmanız önemlidir.

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