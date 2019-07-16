Sağlıklı hayat için pedal çevirdiler

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bisikletseverler sağlıklı hayat için pedal çevirde.

Bandırma’da 4 yıldır faaliyette olan bisiklet grubu 4 kişi ile başlayarak 100 kişiyi buldu. Yaz günlerinde sağlıklı hayat adına her hafta ilçe meydanında toplanarak belli güzergâhlar çizerek pedala basıyorlar. Bisikletçiler, yeni üyelerinin de iştirakiyle Bandırma ilçesine bağlı 15 kilometre uzaklıkta Doğanpınar Mahallesi’ne pedalladı.

Bandırma Bisiklet Grubu adına gezi sonrası açıklama yapan Olcay TÜRKER, “Bandırma Bisiklet Grubu olarak Doğanpınar Mahallesi’ne gezi düzenledik. 27 kişinin iştirakiyle parkurda 30 kilometre pedal çevirdik. Güzel bir turu geride bıraktık. Mahalle sakinlerinin hoş sohbetlerini köy kahvehanesinde dinledik ve yorgunluğumuzu çay ile giderdik. Bizimle beraber tura katılan tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bağımlı olduğumuz telefonlardan ve televizyonlardan uzak bir hayat için pedal çevirmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.



