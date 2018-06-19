KADIN

Sağlıklı nesiller, anne karnında başlar

burcu.cetinkaya burcu.cetinkaya
GEBELİK HABERLERİ  | 19.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

Sigara içen anne adayının, kendi sağlığını olduğu gibi bebeğinin de sağlığını riske attığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya, önemli açıklamalarda bulundu. 

Sağlıklı nesiller, anne karnında başlar

Dünyada ki kadınların yaklaşık %12’sinin sigara kullandığı tahmin edilmektedir. Bu tahminin en korkutucu yanı, sigara kullanan kadınların büyük bir kısmının hamilelikleri süresince de bu alışkanlıklarından vazgeçememeleridir. Hamilelikte sigara kullanımı tüm dünya üzerinde önemle durulan en ciddi sağlık problemlerindendir. Pasif içicilik de aynı etkiye sahip olabilmektedir.

Sigaranın Size ve Bebeğinize Zararları Nelerdir?

Hamilelikte anne adayının sigara içmesi bebekte; su kesesinin erken açılmasına, plasentanın erken ayrılmasına, düşük kilolu doğmasına, astıma, akciğer sorunlarına, gelişme geriliğine, düşük zeka ve davranış bozukluklarına neden olabileceği gibi, annede; dış gebelik, hipertansiyon, kanama ve erken doğum gibi durumlara neden olabilmektedir.

Yani sigara, hem annede hem de bebeğinde ömür boyu taşıyabileceği kalıcı hasar ve hastalıklara sebebiyet verebilmektedir.

Sigara Neden Zararlıdır?

İçeriğinde yaklaşık dört binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır ve bu kimyasalların büyük çoğunluğunu kansere neden olabilen maddeler oluşturmaktadır. Sigara içen anne adayı bebeğinin dolaşım ve solunum sistemine ne kadar zarar verdiğinin farkında olmalıdır.

Sigara dumanı içinde bulunan kimyasallardan sadece birkaç tanesi;

• Aseton (Ojeleri çıkarmak için kullanılır.)
• Amonyak (Tuvaletleri temizlemek için kullanılır.)
• Arsenik (Fare zehri olarak kullanılır.)
• Karbon monoksit (Petrol egzoz dumanıdır.)

Sevgili Anne Adayları;

Hem kendi sağlığınızı, hem de bebeğinizin sağlığını herkesten çok, sizin düşünmeniz gerekmektedir. Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir bebek için lütfen sigarayı bırakın ve sigara dumanın olduğu ortamlardan uzak durun. Bu konuda eşinizden, ailenizden, hekiminizden ve gerekirse Sağlık Bakanlığı’nın Sigara Bırakma Polikliniklerinden destek alabilirsiniz.

Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için ilk adımı atın ve bir katkıda da siz bulunun.

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.burcucetinkaya.com
Instagram://drburcucetinkaya
Facebook://drburcucetinkaya

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Anahtar Kelimeler:
hamilelikte sigara kullanımı hamilelik

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