Sağlıklı nesiller, anne karnında başlar

Dünyada ki kadınların yaklaşık %12’sinin sigara kullandığı tahmin edilmektedir. Bu tahminin en korkutucu yanı, sigara kullanan kadınların büyük bir kısmının hamilelikleri süresince de bu alışkanlıklarından vazgeçememeleridir. Hamilelikte sigara kullanımı tüm dünya üzerinde önemle durulan en ciddi sağlık problemlerindendir. Pasif içicilik de aynı etkiye sahip olabilmektedir.

Sigaranın Size ve Bebeğinize Zararları Nelerdir?

Hamilelikte anne adayının sigara içmesi bebekte; su kesesinin erken açılmasına, plasentanın erken ayrılmasına, düşük kilolu doğmasına, astıma, akciğer sorunlarına, gelişme geriliğine, düşük zeka ve davranış bozukluklarına neden olabileceği gibi, annede; dış gebelik, hipertansiyon, kanama ve erken doğum gibi durumlara neden olabilmektedir.

Yani sigara, hem annede hem de bebeğinde ömür boyu taşıyabileceği kalıcı hasar ve hastalıklara sebebiyet verebilmektedir.

Sigara Neden Zararlıdır?

İçeriğinde yaklaşık dört binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır ve bu kimyasalların büyük çoğunluğunu kansere neden olabilen maddeler oluşturmaktadır. Sigara içen anne adayı bebeğinin dolaşım ve solunum sistemine ne kadar zarar verdiğinin farkında olmalıdır.