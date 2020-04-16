Sağlıklı saçlar için bunları asla yapmamanız gerekiyor! İşte o 4 işlem...

Saç teli, üst üste binen on adet hücre tabakasından oluşuyor. Eğer saç teliniz hasar görmüşse bu hücre katmanları azalır ve saçınız sağlıksız bir görünüme bürünür. Bu durumda her kadın gibi sizin de aklınıza ilk olarak kırıklarınızı aldırarak saçınıza canlılık vermek veya çeşitli maskelerden yardım almak gelebilir. Saç sağlığınızı korumak için saçınızı hem olumsuz dış etkenlere karşı korumalı hem de sağlıklı beslenmelisiniz. Sizin için hazırladığımız saça zarar veren uygulamalar listesine dikkat ederek saçınızı korumaya özen gösterebilirsiniz.
IŞIL İŞLEMLER
Herkes o günkü ruh haline veya bulunacağı ortama göre saçına şekil vermeyi sever. Bazı günler düz saçla bazı günler de dalgalı saçla dışarı çıkmak kadınların en çok zamanını alan güzellik işlemleri arasında yer alıyor. Bu yüzden saçlar sıkça yüksek sıcaklıktaki fön makinesine, saç düzleştiricisine veya saç maşasına maruz kalabiliyor. Bu ısıl işlemler nedeniyle zaman içerisinde saçlarınız solar, saç uçları kurur ve direnç kaybı görülür. Yüksek ısı nedeniyle saçlarınızın yıpranmasını engellemek için fönden önce durulanmayan fön spreyini veya saç telindeki yanmayı önleyen bakım spreylerini kullanabilirsiniz.
HATALI SAÇ UYGULAMALARI
Saçlarımız katmanlı bir yapıya sahip. Hassas olan bu katmanlar; saça takılan bigudiler, krepe yapmak, sert bir şekilde taramak gibi hatalar yüzünden hasar görebilir. Bunlara ek olarak saça en fazla zarar verenin, ıslak saçın taranması olduğunu duyunca şaşıracağınıza eminiz. Islakken sertçe taranan saç kolayca dökülür ve uçlarından kırılır. Bunun dışında dolaşan saç tellerini saç açıcı sprey kullanmadan tarayarak açmaya çalışmak da çok sakıncalı. Saçı nemini havluyla aldıktan sonra taramanızı ve saç açıcı spreyler ile durulanmayan saç kremlerinden yardım almanızı öneriyoruz.
ÇEVRESEL ETMENLER
Klorlu suyla doldurulan havuzda yüzmek, deniz suyu ve güneş ışığına maruz kalmak saçın sağlıklı yapısına zarar veriyor. Denizde veya havuzda yüzdükten sonra durulanmadan kuruyan saçlar yıpranıyor. Güneşten gelen UV ışıklarının yıpratıcı etkisinden korunmak için saçlarınıza UV koruyucu spreylerden sıkabilirsiniz ve yüzdükten sonra duş alarak saçınızı tuzla klordan zaman kaybetmeden arındırabilirsiniz.
SAÇ BOYALARI
Kadınların en sevdiği güzellik işlemlerinin başında saç boyamak geliyor. İçerisinde sayısız kimyasalı barındıran saç boyaları ve saç açıcıları saç teline zarar veriyor. Bunun için sık aralıklarla saçınızı boyatmamalı, saç açıcılardan mümkün olduğu kadar uzak durmalı ve daha az kimyasal içeren organik boyaları seçmelisiniz.
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