Sağlıklı saçlar için bunları asla yapmamanız gerekiyor! İşte o 4 işlem...

Saç teli, üst üste binen on adet hücre tabakasından oluşuyor. Eğer saç teliniz hasar görmüşse bu hücre katmanları azalır ve saçınız sağlıksız bir görünüme bürünür. Bu durumda her kadın gibi sizin de aklınıza ilk olarak kırıklarınızı aldırarak saçınıza canlılık vermek veya çeşitli maskelerden yardım almak gelebilir. Saç sağlığınızı korumak için saçınızı hem olumsuz dış etkenlere karşı korumalı hem de sağlıklı beslenmelisiniz. Sizin için hazırladığımız saça zarar veren uygulamalar listesine dikkat ederek saçınızı korumaya özen gösterebilirsiniz.

IŞIL İŞLEMLER

Herkes o günkü ruh haline veya bulunacağı ortama göre saçına şekil vermeyi sever. Bazı günler düz saçla bazı günler de dalgalı saçla dışarı çıkmak kadınların en çok zamanını alan güzellik işlemleri arasında yer alıyor. Bu yüzden saçlar sıkça yüksek sıcaklıktaki fön makinesine, saç düzleştiricisine veya saç maşasına maruz kalabiliyor. Bu ısıl işlemler nedeniyle zaman içerisinde saçlarınız solar, saç uçları kurur ve direnç kaybı görülür. Yüksek ısı nedeniyle saçlarınızın yıpranmasını engellemek için fönden önce durulanmayan fön spreyini veya saç telindeki yanmayı önleyen bakım spreylerini kullanabilirsiniz.