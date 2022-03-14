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Sağlıklı sanıyorsunuz ama bağırsak kanseri riskini…

14.03.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün düzenli olarak su içmek bütün hastalıklardan korunmak, daha zinde ve sağlıklı olmak adına öneriliyor. Özellikle böbrek hastalıklarında su içmenin önemli bir yeri bulunuyor. Fakat içilen suyun içerisindeki nitrat miktarı fazlaysa kolon kanseri riskini arttırıyor.

Sağlıklı sanıyorsunuz ama bağırsak kanseri riskini…

Su içmenin önemi uzmanlar tarafından sıklıkla belirtiliyor. Fakat içilen suyun içeriğine dikkat etmek gerekiyor. İçerisinde nitrat bulunan suları içmek kolon kanseri riskini arttırıyor. Bir hafta önce içme suyunun içindeki nitrat düzeylerinin bağırsak kanseri riskini artırdığına dair bir analiz yayınlandığını belirten Prof. Dr. Coşkun, Environmental Research dergisinde Yeni Zelandalı Jayne Richards ve arkadaşları tarafından yayınlanan analize göre ülkelerinde görülen bağırsak kanseri vakalarının yüzde 3,26’sının su kaynaklarındaki artan nitrat düzeyi ile ilişkili olduğu bilgisini verdi.

HER YIL 100 BAĞIRSAK KANSERİ VAKASI İÇME SUYUNDAKİ NİTRATTAN KAYNAKLANIYOR

Araştırmacıların yaptıkları analizde her yıl 100 kadar bağırsak kanserinin içme suyuna fazla miktarda nitrat karışmasının sonucu geliştiğini hesapladıklarını bildiren Coşkun, “Tarım alanlarında kullanılan kimyasal gübreler, tarım ilaçları ve yine hayvancılık alanları yer altı kaynak sularının kirlenmesine yol açabilmektedir. Özellikle azotlu gübreler toprak ve suda nitrat birikmesine yol açabilmektedir. Vücutta artan nitrat düzeyleri eğer insan vücudundaki iç kaynaklardaki ve besinlerle alınan antioksidanlarla dengelenemezse kanserojen olan N-nitrozo bileşiklerine dönüşmektedir ve bu şekilde kanser risk artışı olmaktadır” dedi.

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ÜLKEMİZDE NİTRAT KONTROLLERİ YAPILIYOR

İşlenmiş et ürünlerinin fazla tüketilmesinin içerdiği nitrat bileşikleri nedeniyle kanserle ilişkili olabileceğine dair kuvvetli şüpheler bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Tüketilen su içerisinde artmış nitrat düzeyleri kanser açısından ilave bir risk oluşturabilir. Ülkemizde içme sularında nitrat düzeyleri belli aralıklar ile kontrol ediliyor ve nitrat fazlalığı ile ilgili bugüne kadar ciddi bir sıkıntı bildirilmedi. Fakat özellikle kimyasal gübrelemenin gittikçe arttığı günümüzde içme su kaynaklarındaki nitrat düzeylerinin daha yakın kontrolü uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

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