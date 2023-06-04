Sağlıklı sanıyoruz ama... Sirke o zehri %80 artırıyor! İşte yeni temizlik tüyoları

Marketten ya da pazardan aldığımız sebze ve meyveleri temizlerken çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Sirkeli, karbonatlı suda bekletip, zararlı bileşenlerin temizlenmesini sağlıyoruz. Özellikle pandemi döneminde sebze ve meyve hijyenine daha fazla önem verildiğini söyleyen uzmanlar, sabunla yıkamanın arttığına yönelik açıklamalar yaptı.

Lif açısından oldukça zengin olan meyve ve sebzeler, diyet listelerinin de vazgeçilmezi. Bağırsak sağlığı açısından da oldukça büyük öneme sahip olan bu yiyecekler, tarladan sofralara gelene kadar birçok işlemden geçiyor.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC)’nin yaptığı araştırmalara göre besinler en iyi akan temiz suyun altında iyice ovalanarak temizlenebiliyor.

EN DOĞRU TEMİZLEME ŞEKLİ: KARBONATLI SUDA BEKLETME

Yapılan bilimsel çalışmalara göre meyve sebzelerin karbonatlı su içerisinde bekletilerek yıkanması, sirkeli suda bekleyen sebze ve meyvelere göre daha fazla pestisit kalıntının temizlenmesine yardımcı olduğu kanıtlandı.

Halk sağlığının vazgeçilmezi olan sebze-meyvenin, vücut için en az zarar yaratacak şekilde tüketilebilmesi için gerekli hijyen önlem ve uygulamalarının yapılması gerek

VÜCUDA BÜYÜK ZARAR VERİYOR

Pestisitlerin besin yolu ile insan vücuduna girmesi, dolaşım sisteminin bozulmasına, karaciğer ve böbreklerde olumsuz durumlara yol açabilir.

Tarımda bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri ve istenmeyen yabani otları yok etmek için kullanılan bir madde olan pestisit, sağlığınızı ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu kimyasalları yok etmek için meyve ve sebzeler doğru bir şekilde temizlemek gerekiyor.

Bu yolla sözü geçen zehirlerin %90'ı daha güçlü ve daha zararlı hale geliyor. Bu sebeple sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletmemek gerekiyor.







