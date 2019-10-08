Sağlıklı ve mutlu yaşam için "ceviz tüketin" önerisi

MEHMET ÇETİN - Cevizle ilgili çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, sağlıklı ve mutlu yaşamanın formülünün düzenli ceviz yemekten geçtiğini belirterek, "Cevizi evimizden eksik etmeyelim" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nde görev yaptıktan sonra emekli olan Prof. Dr. Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun "öz bitkisi" olan cevizin Türkiye'den dünyaya yayılarak kullanımının arttığını söyledi.

Cevizi son zamanlarda öne çıkaran asıl özelliğinin omega 3 yağı olduğuna dikkati çeken Şen, omega 3'ün, "beyin gıdası" olarak ifade edildiğini ve ceviz tüketilerek kazanıldığını kaydetti.

Şen, sağlıklı yaşam ve birçok hastalıktan uzak bir ömür geçirmek adına ceviz tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak, yapılan araştırmalara göre omega 3 almayanların sosyal yaşamlarında "daha çok huzursuz" olduğunun altını çizdi.

Omega 3'ün aile huzuruna bile etkisi olduğunu savunan Şen, "Bir çalışma yapılsın. Evde huzursuzluk yaratan, ailesiyle devamlı kavga eden birkaç kişiye 3 ay gibi belli süre, günde 30 gram ceviz yedirsinler, görecekler ki o kişinin evde hanımına karşı tutumu değişecektir çünkü bunun nedeni omega 3 eksikliğidir." yorumunda bulundu.