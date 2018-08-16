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Sağlıkta "altın dakikalar" motosiklet ambulanslara emanet

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.08.2018 14:57 | Son Güncelleme

Bünyesinde normal bir ambulanstaki tüm tıbbi cihaz ve ekipmanların bulunduğu motosiklet ambulanslar, parklar, dar sokaklar ya da trafik kazalarında ilk müdahalenin daha hızlı yapılmasını sağlıyor - Motosiklet ambulans ekibinde ATT görevlisi Ferhat Samet Ünal: - "Buradaki amaç, hasta veya yaralı için önemli olan, altın dakikalar dediğimiz ilk 5 dakikada ivedi olarak sağlık hizmetini ihtiyaç duyan hasta veya yaralıya götürmek"

Bolu'da görev yapan motosiklet ambulans ekipleri, yaralı veya hasta için "altın" değerinde olan ilk 5 dakika içinde ihtiyaç bölgesinde yaptığı kritik müdahaleler dolayısıyla hayati önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 5 yıl önce hayata geçirilen ve kentte 4 yıldır görev yapan motosiklet ambulans ekipleri, normal ambulansların zamanında ulaşamayacağı, parklar, dar sokaklar ya da daha çabuk müdahale gerektiren trafik kazalarına giderek, yaralı veya hastaların ilk müdahalesinin daha hızlı yapılmasını sağlıyor.

Bünyesinde normal bir ambulanstaki tüm tıbbi cihaz ve ekipmanların bulunduğu motosiklet ambulanslar, gerektiğinde olay yerine ambulans çağırıyor. Bazı görevlerde ise ambulansa bile ihtiyaç duymadan hastalara müdahale ederek tedavilerini gerçekleştiriyor.

- "Deyim yerindeyse herkesin sağlıkçısıyız"

Bolu Motosiklet Ambulans ekibinde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Ferhat Samet Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının hasta ya da yaralıya en kısa zamanda ulaşmak olduğunu söyledi.

"Buradaki amaç, hasta veya yaralı için önemli olan, 'altın dakikalar' dediğimiz ilk 5 dakikada ivedi olarak sağlık hizmetini ihtiyaç duyan hasta veya yaralıya götürmek. Tam donanımlı bir ambulansın içinde bulunan tüm malzemelerin küçültülmüş halleri motosiklet ambulans içinde mevcut. Bu da şu demek oluyor ki, ambulansın müdahale ettiği tüm vakalara bir motosiklet ambulans olarak müdahale edebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Motosiklet ambulansların araç ambulansın giremediği noktalardaki vakalara daha çabuk ulaştığını da belirten Ünal, "Dar sokaklarda, hızla müdahale edilmesi gereken otoban vakalarında, tünellerde ve pazar yerlerinde görev yapıyoruz. Ambulanstan tek farkımız bizim sedyemizin bulunmaması." diye konuştu.

Ünal, motosiklet ambulansın görev süresinin hava şartlarına göre değiştiğini anlatarak, "Bolu'da mayıs ve ekim ayları arasında yaklaşık 6 ay faaliyet gösteriyoruz. Ama havaların iyi ya da kötü gütmesine göre bu görev süresi artıp azalabiliyor." şeklinde konuştu.

Vatandaşların da kendilerinden çok memnun olduğunu da aktaran Ünal, "Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde beklediğimiz için aslında halkın sürekli içerisindeyiz. Halk bizi seviyor. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın verdiği sağlık hizmetlerinin bu kadar geniş çaplı olduğunu bilmediklerini ve bundan memnun olduklarını söylüyorlar. Çünkü herhangi bir vaka durumunda 40-50 saniye gibi kısa bir sürede, deyim yerindeyse herkesin sağlıkçısıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bazen vatandaşların kendilerini polis zannettiğini de dile getiren Ünal, bu tarz durumlarda vatandaşı motosiklet ambulans hakkında bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın dakikalar Bolu motosiklet ambulans

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