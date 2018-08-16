Bolu'da görev yapan motosiklet ambulans ekipleri, yaralı veya hasta için "altın" değerinde olan ilk 5 dakika içinde ihtiyaç bölgesinde yaptığı kritik müdahaleler dolayısıyla hayati önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 5 yıl önce hayata geçirilen ve kentte 4 yıldır görev yapan motosiklet ambulans ekipleri, normal ambulansların zamanında ulaşamayacağı, parklar, dar sokaklar ya da daha çabuk müdahale gerektiren trafik kazalarına giderek, yaralı veya hastaların ilk müdahalesinin daha hızlı yapılmasını sağlıyor.

Bünyesinde normal bir ambulanstaki tüm tıbbi cihaz ve ekipmanların bulunduğu motosiklet ambulanslar, gerektiğinde olay yerine ambulans çağırıyor. Bazı görevlerde ise ambulansa bile ihtiyaç duymadan hastalara müdahale ederek tedavilerini gerçekleştiriyor.

- "Deyim yerindeyse herkesin sağlıkçısıyız"

Bolu Motosiklet Ambulans ekibinde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Ferhat Samet Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının hasta ya da yaralıya en kısa zamanda ulaşmak olduğunu söyledi.