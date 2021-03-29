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Sahibi tedavi gören 'Pamuk' köpek, 14 gün hastane kapısında bekledi

29.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da kalp krizi geçiren Mehmet Çakmak’ın (81), ‘Pamuk’ isimli köpeği, sahibinin tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısının önünde bekledi. Sağlık görevlileri ve çevredekilerin ilgi odağı olan sevimli köpek, 14 gün sonra taburcu olan sahibi ile birlikte evine döndü.

Sahibi tedavi gören 'Pamuk' köpek, 14 gün hastane kapısında bekledi

Altınordu ilçesine bağlı Şahicili Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Çakmak, 13 Mart’ta evinde HES Kablo Kayserispor- Galatasaray maçını izlerken, kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen 112 acil sağlık ekipleri, kalbi duran Çakmak’a 20 dakika müdahale etti. Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakmak yeniden hayata döndürülünce ameliyata alındı. Kısmen felç geçiren ve yoğun bakım servisinde tedavi gören Çakmak, servise çıkarıldı.

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14 GÜN KAPIDAN HİÇ AYRILMADI

Sahibi Mehmet Çakmak’ın çocuklarıyla birlikte hastaneye gelen Pamuk isimli köpek, giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Hastaneden ayrılmayan sevimli köpek, sağlık çalışanları ve vatandaşların da ilgi odağı oldu. Sağlık görevlilerinin beslediği köpek, gece-gündüz hastane kapısında bekleyişini sürdürdü. Sevimli köpek 14 gün sonra taburcu olan Çakmak ile birlikte evine döndü. Sevimli köpek, şimdilerde ise hasta yatağındaki sahibini evinin önünde bekliyor.

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‘EVE GİDİP KARNINI DOYURUP GERİ GELDİ’

Babasının koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu ifade eden Metin Çakmak, “13 Mart akşamı Galatasaray’ın HES Kablo Kayserispor ile yaptığı maçı izlerken, babam ilk yarı maçın gidişatını beğenmedi ve çok sinirlendi. Maçın sonunda Galatasaray galip geldi ama babam maç bittikten 10 dakika sonra fenalaştı. 112 acil sağlık ekiplerine haber verdik, ilk müdahale yapıldı, kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Hastanede ameliyat oldu, 14 gündür hastanede yattı. Babamın Pamuk isimli köpeği, onu yalnız bırakmadı. Karnını doyurup geri geldi ve hastane önünden ayrılmadı” dedi.

Köpeğin 14 gündür kapının önünde beklediğini ifade eden hastane personeli Nazım Koçan ise, “Sahibini bekledi, çok sakin bir köpek” diye konuştu.

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TRABZON’DA BENZERİ YAŞANMIŞTI

Trabzon’da, 19 Ocak’ta, 'Boncuk’ isimli köpek rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk’ü, tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısında 5 gün boyunca beklemişti. Japonya’da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo’da heykeli dikilen ve hikayesi filmlere konu olan Hachiko adlı köpeğe benzetilen 'Boncuk', Japon televizyon kanallarına da konu olmuştu.

DHA

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