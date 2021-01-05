Sahibinden iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet numarası

Sahibinden, 2000 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen ve en büyük elektronik ticaret ve ilan platformları arasında yer alıyor. Sahibinden, geçen yıllar içinde ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülerek verdiği hizmetin kalitesini kanıtlamıştır. İstanbul’daki genel merkeziyle Sahibinden, Türkiye’nin Yeşil Ofis seçilen ilk e-ticaret şirketi unvanına da sahiptir. Uzman ve işini tutkuyla yapan kadrosuyla lider konumunu koruyan Sahibinden, müşteri memnuniyeti odaklı bir çalışma stiline sahip. Müşterilerinin şikayet, öneri ve taleplerine bütün iletişim seçenekleriyle yanıt vermek için çalışıyor. Müşteri memnuniyeti için 7 gün 24 saat çalışan müşteri hizmetleri numaraları ve ihtiyacınız olan bütün iletişim bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Sahibinden müşteri hizmetleri, Sahibinden destek ve Sahibinden şikayet numaraları gibi iletişim bilgileri…
Sahibinden üzerinden emlak, vasıta, alışveriş, iş ilanları, özel ders gibi pek çok farklı kategoride ihtiyacınıza yönelik hizmet alabilirsiniz. Bu hizmetleri alırken ya da sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz iletişim bilgilerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…
Sahibinden.com iletişim numarası ile 7 gün 24 saat hizmet alabilir, her türlü sorun, öneri ve taleplerinizi dile getirebilirsiniz.
Sahibinden çağrı merkezi numarası: 0 850 222 44 44
Sahibinden merkez ofis iletişim bilgileri ile sorunlarınızı merkez ofis yetkililerine ifade edebilirsiniz.
Sahibinden yetkililerine iletmek istediğiniz mesajlarınız, sorun ve talepleriniz için destek formunu kullanabilirsiniz.
Sorun ve öneri bildirimini üyeliğiniz ile yapabilirsiniz. Üye girişi yaptıktan sonra mesajınızı iletebilirsiniz.
Sahibinden destek formu için TIKLAYINIZ!
Sahibinden web tabanlı bir platform olarak hizmet veriyor. Sahibinden ile çeşitli kategorilerdeki işlemleriniz için sahibinden.com web adresinden üyelik oluşturabilir, var olan üyeliğinizle siteye giriş yapabilirsiniz.
Sahibinden web adresi üzerinden yapabileceğiniz işlemler şunlardır:
Sahibinden mobil uygulamasını Google Play Store ve App Store’dan indirerek emlak, sıfır ve ikinci el satışlar gibi işlemlerinizi hızlı ve sorunsuzca yapabilirsiniz.
Sahibinden mobil uygulaması ile yapabileceğiniz işlemler şunlardır:
yardim.sahibinden.com adresi ile Sahibinden Yardım Merkezi’ne giriş yapabilirsiniz. Destek almak istediğiniz ya da sormak istediğiniz konuları arama kutusuna yazabilirsiniz. Böylece yardım içeriği hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.
Sahibinden.com’u sosyal medyada da takip edebilirsiniz. YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden sahibindencom kullanıcı adıyla bulabilirsiniz.
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