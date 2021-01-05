Sahibinden iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet numarası

Sahibinden, 2000 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen ve en büyük elektronik ticaret ve ilan platformları arasında yer alıyor. Sahibinden, geçen yıllar içinde ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülerek verdiği hizmetin kalitesini kanıtlamıştır. İstanbul’daki genel merkeziyle Sahibinden, Türkiye’nin Yeşil Ofis seçilen ilk e-ticaret şirketi unvanına da sahiptir. Uzman ve işini tutkuyla yapan kadrosuyla lider konumunu koruyan Sahibinden, müşteri memnuniyeti odaklı bir çalışma stiline sahip. Müşterilerinin şikayet, öneri ve taleplerine bütün iletişim seçenekleriyle yanıt vermek için çalışıyor. Müşteri memnuniyeti için 7 gün 24 saat çalışan müşteri hizmetleri numaraları ve ihtiyacınız olan bütün iletişim bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Sahibinden müşteri hizmetleri, Sahibinden destek ve Sahibinden şikayet numaraları gibi iletişim bilgileri…

Sahibinden İletişim Bilgileri

Sahibinden üzerinden emlak, vasıta, alışveriş, iş ilanları, özel ders gibi pek çok farklı kategoride ihtiyacınıza yönelik hizmet alabilirsiniz. Bu hizmetleri alırken ya da sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz iletişim bilgilerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…