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Sahibinden iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet numarası

05.01.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Sahibinden iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet numarası

2000 yılında yola çıkan Sahibinden, emlak, vasıta, alışveriş, iş ilanları başta olmak üzere toplam on kategoride hizmet veriyor. Bu hizmet kalitesini de iletişim olanaklarıyla her geçen gün geliştiriyor. Sahibinden’e dair ihtiyaç duyduğunuz bütün iletişim bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Sahibinden.com iletişim bilgileri...

Sahibinden, 2000 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen ve en büyük elektronik ticaret ve ilan platformları arasında yer alıyor. Sahibinden, geçen yıllar içinde ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülerek verdiği hizmetin kalitesini kanıtlamıştır. İstanbul’daki genel merkeziyle Sahibinden, Türkiye’nin Yeşil Ofis seçilen ilk e-ticaret şirketi unvanına da sahiptir. Uzman ve işini tutkuyla yapan kadrosuyla lider konumunu koruyan Sahibinden, müşteri memnuniyeti odaklı bir çalışma stiline sahip. Müşterilerinin şikayet, öneri ve taleplerine bütün iletişim seçenekleriyle yanıt vermek için çalışıyor. Müşteri memnuniyeti için 7 gün 24 saat çalışan müşteri hizmetleri numaraları ve ihtiyacınız olan bütün iletişim bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Sahibinden müşteri hizmetleri, Sahibinden destek ve Sahibinden şikayet numaraları gibi iletişim bilgileri…

Sahibinden İletişim Bilgileri

Sahibinden üzerinden emlak, vasıta, alışveriş, iş ilanları, özel ders gibi pek çok farklı kategoride ihtiyacınıza yönelik hizmet alabilirsiniz. Bu hizmetleri alırken ya da sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz iletişim bilgilerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

Sahibinden Müşteri Hizmetleri

Sahibinden.com iletişim numarası ile 7 gün 24 saat hizmet alabilir, her türlü sorun, öneri ve taleplerinizi dile getirebilirsiniz.

Sahibinden çağrı merkezi numarası: 0 850 222 44 44

Sahibinden Merkez Ofis İletişim Bilgileri

Sahibinden merkez ofis iletişim bilgileri ile sorunlarınızı merkez ofis yetkililerine ifade edebilirsiniz.

  • Merkez ofis adresi: Değirmen Yolu Cad. No:28 Asia OfisPark A Blok Kat:2 34752 Ataşehir/İstanbul Türkiye
  • Sorumlu kişi: Filiz Saran
  • KEP adresi: sahibinden@hs02.kep.tr
  • Çağrı merkezi: 0 850 222 44 44

Sahibinden Destek Formu Nasıl Doldurulur?

Sahibinden yetkililerine iletmek istediğiniz mesajlarınız, sorun ve talepleriniz için destek formunu kullanabilirsiniz.

Sorun ve öneri bildirimini üyeliğiniz ile yapabilirsiniz. Üye girişi yaptıktan sonra mesajınızı iletebilirsiniz.

Sahibinden destek formu için TIKLAYINIZ!

Sahibinden Web Sitesi İşlemleri

Sahibinden web tabanlı bir platform olarak hizmet veriyor. Sahibinden ile çeşitli kategorilerdeki işlemleriniz için sahibinden.com web adresinden üyelik oluşturabilir, var olan üyeliğinizle siteye giriş yapabilirsiniz.

Sahibinden web adresi üzerinden yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

  • Üyelik oluşturabilir ve üyeliğinizle giriş yaparak çeşitli kategorilerde işlemlerinizi ve aramalarınızı yapabilirsiniz.
  • Emlak, vasıta, yedek parça, aksesuar, donanım, ikinci el ve sıfır alışveriş, iş ilanları, hayvanlar alemi gibi çeşitli kategorilerden ilgilendiğiniz başlığa göre arama yapabilir, ihtiyacınıza yönelik sipariş verebilirsiniz.
  • Sahibinden’in hizmetlerine dair detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Mağazalar sekmesi aracılığıyla Sahibinden’de mağaza açmak ve işletmek için gerekenleri inceleyebilirsiniz. "Neden Mağaza?" seçeneğiyle mağaza bilgisine dair detaylara bakabilirsiniz.
  • Sahibinden destek ve yardım seçenekleriyle sorularınızı Sahibinden yetkililerine iletebilirsiniz.
  • Üyelik sözleşmesi ve kullanım detaylarını inceleyebilirsiniz.
  • Sahibinden.com'a ait güncel haberleri takip edebilirsiniz.
  • Site içinde kelime, ilan no ya da mağaza adıyla detaylı arama yapabilirsiniz.
  • Favori aramalarınızı kaydedebilir, yeni ilan eklendiğinde bildirim alarak haberdar olabilirsiniz.
  • Sahibinden'e reklam verme seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

    Sahibinden Mobil Uygulamaları

    Sahibinden mobil uygulamasını Google Play Store ve App Store’dan indirerek emlak, sıfır ve ikinci el satışlar gibi işlemlerinizi hızlı ve sorunsuzca yapabilirsiniz.

Sahibinden mobil uygulaması ile yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

  • Sahibinden.com mobil uygulamasıyla saniyeler içinde ilan verebilir, milyonlarca kullanıcıya ulaşabilirsiniz.
  • Sesli arama yaparak aramalarda zaman kazanabilirsiniz.
  • İlan sahibini arayıp mesajlaşabilir, hemen satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
  • Sahibinden.com’a ait özellikleri kullanabilir ve detaylı filtreleme yapabilirsiniz.
  • Yakınınızdaki ilanları inceleyebilir, haritadan emlak haritalarını görüntüleyebilirsiniz.
  • İlan verebilir, ilan detaylarını oluşturabilirsiniz.
  • Verilen ilanları detaylıca inceleyebilir, aramalarınızı favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Sahibinden Yardım Merkezi

yardim.sahibinden.com adresi ile Sahibinden Yardım Merkezi’ne giriş yapabilirsiniz. Destek almak istediğiniz ya da sormak istediğiniz konuları arama kutusuna yazabilirsiniz. Böylece yardım içeriği hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.

Sahibinden Sosyal Medya Hesapları

Sahibinden.com’u sosyal medyada da takip edebilirsiniz. YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden sahibindencom kullanıcı adıyla bulabilirsiniz.

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