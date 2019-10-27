Şahika Ercümen, çobanın keşfettiği mağaradaki gölde rekor denemesi yapacak

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Aydıncık ilçesinde, 20 yıl önce çoban tarafından keşfedilince turizme kazandırılan ve 'Yeraltındaki Pamukkale' diye bilinen Gilindire (Aynalıgöl) Mağarası, yerli- yabancı turistlerin akınına uğruyor. Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen de yarın mağaradaki gölde rekor denemesi yapıp, 90 metre sınırını aşarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalışacak.

Kentte 60 milyon yıllık oluşuma sahip olan ve buzul dönemine ait oluşumların yer aldığı Aynalıgöl'ün gün yüzüne çıkarılması, çobanın kirpi arayışına çıkmasıyla başladı. Hasta çocuğunun tedavisinde kullanmak üzere kirpi kanı bulmak için hayvanın ayak izlerini takip eden çobanın keşfettiği mağara, 1999 yılında 'tabiat anıtı' ilan edildi. İlmi açıdan 'tek ve eşsiz' kabul edilen, 555 metre yatay uzunluk ve 46 metre derinliğe sahip olan mağara, girişten itibaren 450 metre yatay ilerleyen ana galerinin ardından büyük boyutlu göl ile son buluyor.

Deniz seviyesinden 47 metre aşağıda bulunan mağaradaki sarkıt ve dikit gibi oluşumların, su altında kalarak, atmosferik değişimlerden etkilenmeden bugüne kadar ulaştığı tespit edilirken, su altında kalan oluşumların, küresel iklim değişikliği öncesi meydana geldiği, önceki buzul dönemine ilişkin bütün hidrolojik ve atmosferik verileri saklı tuttuğu tespit edildi.