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Sahil kenarında kan donduran görüntü! Akrabasına kurşun yağdırdı, yakalanacağını anlayınca...

01.09.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Kemal Yüksel (42), aralarında husumet bulunan akrabası Kadir İş’e (44) kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden yaya olarak kaçan Yüksel, polise yakalanacağını anlayınca kafasına tabancayla ateş açıp intihar etti. İşte olayın detayları...

Sahil kenarında kan donduran görüntü! Akrabasına kurşun yağdırdı, yakalanacağını anlayınca...

Dehşete düşüren olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan Samsun Yabancılar Pazarı’nda sabah saat 08.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yabancılar Pazarı’nda ayakkabıcı olan Kemal Yüksel (42), aynı pazarda çadırcı esnafı olan ağabeyinin kayınbiraderi Kadir İş’e (44) tabancayla ateş açarak kafasından ve sol omzundan vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Kemal Yüksel’in yaya olarak Sahil Yolu’nda Sevgi Kafe istikametine kaçtığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından takip eden polis, ekipleri zanlının kaçtığı istikamete sevk etti.

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Polis aracını fark eden Kemal Yüksel yakalanacağını anlayınca tabancasıyla kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri Kemal Yüksel’in hayatını kaybettiği belirledi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Kadir İş de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Kemal Yüksel ile Kadir İş’in daha önce kavga ettikleri, esnafın kavgayı ayırdığı, bu bu yüzden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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cinayet İntihar Samsun

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