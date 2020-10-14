Sahiplerinin canlı canlı gömdüğü köpek toprağı kazarak kurtuldu

Daily Mirror’ın haberine göre 7 yaşındaki Kiryusha, ülkenin kuzeyindeki bir otoyolda 39 yaşındaki Olga Lystseva tarafından bulundu.

Lystseva, yol kenarında yatan ıslak ve bitkin köpeğe yiyecek verdi ve onu arabasının arka koltuğuna yerleştirdi.

Kind City adlı köpek kurtarma merkezine teslim edilen Kiryusha’nın fotoğraflarını yayımlayan yetkililer, köpeğin Yemva şehrinde yaşadığını öğrendi.

Kiryusha’nın kısa süre sonra bulunan sahipleri, köpeğin “sağlıksız” olduğunu ve bu nedenle hayvanı “uyutmaya” karar verdiklerini söyledi.

İsmi verilmeyen çift, köpeği öldürmek için ilaç enjekte ettiklerini ve Ukhta-Syktyvkar karayolu yakınındaki bir noktaya gömdüklerini ifade etti.

Hayvan barınağının aktardığına göre çift, köpeğin canlı olduğunu bilmediklerini söyledi ve hataları için özür diledi.

Öte yandan veterinerin muayene ettiği hayvanın ciddi bir sağlık sorunu olmadığı belirtiliyor.

