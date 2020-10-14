HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sahiplerinin canlı canlı gömdüğü köpek toprağı kazarak kurtuldu

Sahiplerinin canlı canlı gömdüğü köpek toprağı kazarak kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 14.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Rusya’da sahipleri tarafından canlı canlı gömülen bir Alman çoban köpeği, toprağı kazarak kurtulmayı başardı.

Sahiplerinin canlı canlı gömdüğü köpek toprağı kazarak kurtuldu

Daily Mirror’ın haberine göre 7 yaşındaki Kiryusha, ülkenin kuzeyindeki bir otoyolda 39 yaşındaki Olga Lystseva tarafından bulundu.

Lystseva, yol kenarında yatan ıslak ve bitkin köpeğe yiyecek verdi ve onu arabasının arka koltuğuna yerleştirdi.

Kind City adlı köpek kurtarma merkezine teslim edilen Kiryusha’nın fotoğraflarını yayımlayan yetkililer, köpeğin Yemva şehrinde yaşadığını öğrendi.

Kiryusha’nın kısa süre sonra bulunan sahipleri, köpeğin “sağlıksız” olduğunu ve bu nedenle hayvanı “uyutmaya” karar verdiklerini söyledi.

İsmi verilmeyen çift, köpeği öldürmek için ilaç enjekte ettiklerini ve Ukhta-Syktyvkar karayolu yakınındaki bir noktaya gömdüklerini ifade etti.

Hayvan barınağının aktardığına göre çift, köpeğin canlı olduğunu bilmediklerini söyledi ve hataları için özür diledi.

Öte yandan veterinerin muayene ettiği hayvanın ciddi bir sağlık sorunu olmadığı belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Karşısında görünce çığlık çığlığa kaldıKarşısında görünce çığlık çığlığa kaldı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı
Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Yer çekimine adeta meydan okudu
Yer çekimine adeta meydan okudu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Diğer Haberler
Michelin yıldızlı şeften tüyler ürperten hamburger
Michelin yıldızlı şeften tüyler ürperten hamburger
Ayıyı karşısında görünce çığlık çığlığa kaldı
Karşısında görünce çığlık çığlığa kaldı
Finlandiya’da penis fotoğrafı gönderenlere 6 ay hapis cezası
Finlandiya’da penis fotoğrafı gönderenlere 6 ay hapis cezası
İnsanlar eş seçiminde kendisine benzeyen yüzlere yöneliyor
Zıt kutuplar birbirini gerçekten çekiyor mu?
Elektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi
Görür görmez telefona sarıldı
Yılan, inci kefalini böyle yakaladı
Görür görmez telefonuna sarıldı: İlk defa böyle bir şeyi gördüm
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.