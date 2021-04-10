'Sahne alan çocuğumu izlemeye geldim' dedi, cezadan kaçamadı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eğlence mekanlarında koronavirüs denetimi yaptı. Saat 16.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Barlar Sokağı’ndaki bir barda gerçekleştirilen denetimde, yasak olmasına rağmen canlı müzik yapıldığı, maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği belirlendi. Polis tarafından işletmeye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi uyarınca 10 bin 407 TL, işletme içerisindeki 72 kişiye ise 64 bin 800 TL ceza kesildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'ÇOCUĞUMU SEYRETMEYE GELDİM'

Denetim sırasında cep telefonu ile çekilen bir görüntüde, polis memuru ile içerideki bir kadın arasında geçen konuşma dikkat çekti. İddiaya göre, eğlence mekanında canlı müzik yapan çocuğunu görmeye gelen bir kişiye ceza kesildi. Görüntülerde, "Çocuğumu seyretmeye geldim" diyen kadına, polis memuru "Denetim var. Şu anda bu Kovid-19 tedbirleri kapsamında yasak bir faaliyet. Gündemi takip etmiyor musunuz siz?" diye cevap verdiği görüldü.

(DHA)





