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Sahte Almancı yakalandı! Piyasadan 2 milyon TL toplamış... Pişkin sözler: 'Yakalandığıma şaşırdım'

23.12.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olay Ankara'da yaşandı. S.A. isimli şahıs Almanya'dan geldiğini söyleyip döviz bozdurma bahanesiyle vatandaşlara sahta euro vererek dolandırdı. Bu yöntemle 2 milyon lira kazandığını söyleyen S.A., yakalandığına şaşırdığını söyledi. S.A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sahte Almancı yakalandı! Piyasadan 2 milyon TL toplamış... Pişkin sözler: 'Yakalandığıma şaşırdım'

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen 'sahte para dolandırıcılığı' ihbarları üzerine çalışma başlattı. Farklı noktalarda bulunan güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen ekipler, Ankara başta olmak üzere 21 ilde kendisini 'Almancı' olarak tanıtan S.A.'yı tespit ederek takibe aldı. Ankara'da plakasız bir otomobildeki kişinin sahte para dağıttığı ihbarı üzerine ekipler, fiziki takip başlattı. Yeri tespit edilen otomobil, trafikte seyir halindeyken düzenlenen ‘Tokat’ adı verilen operasyonla durduruldu. Şüpheli, S.A. gözaltına alındı. S.A.'nın evinde yapılan aramada 50 ve 100 euroluk banknotlar halinde toplam 32 bin 500 euro sahte para ele geçirildi.

'İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN BU YOLA BAŞVURDUM'

S.A., polise verdiği ifadede, "Cezaevinden yeni çıktım. İşim yok, ihtiyacım olduğundan dolayı bu yola başvurdum. Paraları İstanbul Beyoğlu'ndan alıyorum. İnsanlara kendimi 'Almancı' olarak tanıtıyorum. Türkiye'ye yeni geldiğimi ve üzerimde Türk lirasının olmadığını söyleyerek sahte para verip karşılığında gerçek para alıyorum. Bugüne kadar yaklaşık 8 deste verdim. Onları da İstanbul'da verdim. Karşılığında 2 milyon lira para aldım. Vatandaşlar paraların sahte olduklarını anlamıyorlar" dedi. S.A. ayrıca, aldığı tüm tedbirlere rağmen yakalandığına şaşırdığını belirterek, tüm suçlarını itiraf etti.

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9 DOSYANIN FAİLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

9 farklı dosyanın faili olduğu tespit edilen S.A.'nın, 21 ilde 51 olaya karıştığı, 2006'dan bu yana benzer yöntemler kullanarak sahte para ile dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Hayır yapmak istediğini söyleyerek vatandaşların dini duygularını istismar ettiği, cami inşaatlarına yüklü yardım yapma vaadiyle yardım kutularındaki paraları topladığı, euronun yanı sıra Özbekistan somu, Kuzey Kore wonu gibi değeri çok düşük paralarla kandırdığı kişileri dolandırdığı da saptandı. S.A.'nın gittiği her noktada kıyafet değiştirdiği, yakalanmamak için tenha ve kamerasız yerlerde aracının plakalarını söktüğü tespit edildi.

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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., ‘parada sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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