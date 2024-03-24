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Sahte avukat skandalı! Sosyal medya ele verdi, evinden çıkanlar şaşırttı

24.03.2024 10:59
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Adana’da sahte avukat kimliği ve cübbesi ile kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı belirtilen Betül S. (37), adliye koridorunda gezerken yakalandı. Evinde sahte avukat kimliği, cübbe ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen Betül S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sahte avukatı, sosyal medya paylaşımları ele verdi. İşte detaylar...

Sahte avukat skandalı! Sosyal medya ele verdi, evinden çıkanlar şaşırttı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi’nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgileri üzerine Betül S. hakkında soruşturma başlattı. Betül S.’nin, avukat cübbesiyle adliye ve mahkeme salonları ile baro lokalinde fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi.

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Polis, hakkında yakalama kararı çıkarılan Betül S.’yi, adliye koridorunda gezerken yakaladı. Şüpheli Betül S. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ise sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ile dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda adli evrak ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’, ‘özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adliyeye sevk edilen Betül S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Avukat Adana
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