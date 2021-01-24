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Sahte belge ‘doktoru’na şok operasyon

24.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Sahte belge ‘doktoru’na şok operasyon

İstanbul Havalimanı polisi, son 6 ayda 2 bin 400 sahte seyahat belgesi ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı polisi, son 6 ayda 2 bin 400 sahte seyahat belgesi ele geçirdi. Sahte belgeleri hazırlayan ‘Doktor’ lakaplı zanlı, polisin çalışmaları sonucu yakalandı.
Sahte seyahat belgeleri ile yurt dışına çıkmak isterken yakalanan kişilerin ifadelerinden yola çıkan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, risk analizi ve güvenlik kameralarından yaptığı inceleme sonunda sahte belgeleri düzenleyen kişinin Ö.T. (49) olduğunu tespit etti. Bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Ö.T.’nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda zanlı gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada çeşitli havayolu şirketlerine ait bin adet boarding kartı, farklı ülkelere ait 52 adet sahte pasaport, 24 adet sahte gemi adamı belgesi, 34 farklı ülkeye ait oturum kartı, çeşitli ülkelere ait 6 adet sürücü belgesi, 7 adet kimlik kartı, 124 adet farklı ülkelere ait damga, 1 adet mor ışık cihazı, 9 adet farklı ülkelere ait seyahat belgesi, 28 adet pasaport kimlik sayfası, 23 adet farklı ülkelere ait vize, 2 adet hudut kapısı formu, sahte belgelerin yapımında kullanılan mühür ve yazıcılar ele geçirildi.

Lakabı ‘Doktor’
Sahte belgeleri 2 bin dolar karşılığında düzenlediği ve hakkında beş ayrı dosyadan araması bulunduğu belirlenen ‘Doktor’ lakaplı Ö.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Havalimanı’nda son 6 ayda başta pasaport olmak üzere ele geçirilen 2 bin 400 adet sahte seyahat belgesinin çoğunu hazırladığı belirtilen Ö.T’nin ayrıca 2019 Aralık ayında İstanbul Havalimanı’ndan aynı uçakla Fransa’ya gidecek 34 kişinin sahte belgelerini de düzenlediği tespit edildi.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin İstanbul Havalimanı’nda son 6 ayda 2 Bin 400 adet sahte belge yakaladığı öğrenildi.

Sahte belge ‘doktoru’na şok operasyon

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