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Sahte bilezik vererek 13 bin TL dolandırdı, son işinde baltayı taşa vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 19:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandıran şüpheli, son işinde polis tarafından suçüstü yakalandı.Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde bulunan 4 ayrı kuyumcuda yaşandı.

Sahte bilezik vererek 13 bin TL dolandırdı, son işinde baltayı taşa vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandıran şüpheli, son işinde polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde bulunan 4 ayrı kuyumcuda yaşandı. Kuyumculara müşteri gibi girerek sahte bilezik bozdurup 13 bin 863 TL dolandırıcılık olduğu ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fizik takipte dolandırıcılık şüphelinin M.G. (26) olduğunu tespit ederek farklı bir kuyumcuya sahte altın bozduracağı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte bilezik vererek 13 bin TL dolandırdı, son işinde baltayı taşa vurdu

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