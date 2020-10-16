Sahte bir hesap tarafından fotoğrafları kullanılan model dehşete düştü

Bir Twitter kullanıcısı “Bir sonraki resmi kaydırınca gördüklerim beni yerimden zıplattı. Bu bir vücut hırsızı” yorumunda bulunurken, başka bir Twitter kullanıcısı “Bunu yapan kişinin bunu yapmak için efor sarfedecek kadar vücudundan nefret eden üzgün biri olduğunu düşünüyorum. Bu ürkütücü olmaktan ziyade üzücü görünüyor” dedi.

Genç modele atılan bir mesajda “Üzgünüm ama bu çok ürkütücü. Bir süredir Hinge’de bir kızla konuşuyorum ve sahte hesaplar ı tespit etmekte her zaman çok iyiyim. Birisi senin fotoğraflarını değiştirerek kullanıyor. Seni zaten takip ediyordum ve bir şekilde fotoğraflarınla bu hesabın uyuştuğunu farkettim” sözleri yer aldı.

Instagram’da 443 bin takioçisi olan model, Perşembe günü paylaştığı hikayede, bir takipçisinin kendisiyle iletişime geçerek yaşanan olaydan nasıl haberdar olduğunu açıkladı.

Başka bir Twitter kullanıcısı ise “Ürkütücü ama photoshop becerisi kayda değer” dedi. Bu olay, internet kullanıcılarının fotoğraflarını herkesin görebileceği bir şekilde internete yüklerken dikkat etmesi gerektiğini tekrar hatırlattı.

Benzer bir olay futbolcu Jermaine Defoe’nun başına da geldi. 38 yaşındaki oyuncu, birinin Tinder’da fotoğraflarını kullandığını doğrulayarak, sosyal medya üzerinden “Tinder’da beni taklit eden sahte bir hesap var. Hem kulüp hem de polis bununla ilgileniyor. Bu hesap sizinle iletişime geçerse lütfen dikkate almayın” uyarısını paylaştı.

