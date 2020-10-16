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Sahte bir hesap tarafından fotoğrafları kullanılan model dehşete düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Londra’da yaşayan Amber Phillips, bir dolandırıcının kendi fotoğrafını kullanarak erkekleri avlamaya çalıştığını ortaya çıkardı.

Sahte bir hesap tarafından fotoğrafları kullanılan model dehşete düştü

Instagram’da 443 bin takioçisi olan model, Perşembe günü paylaştığı hikayede, bir takipçisinin kendisiyle iletişime geçerek yaşanan olaydan nasıl haberdar olduğunu açıkladı.

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Genç modele atılan bir mesajda “Üzgünüm ama bu çok ürkütücü. Bir süredir Hinge’de bir kızla konuşuyorum ve sahte hesapları tespit etmekte her zaman çok iyiyim. Birisi senin fotoğraflarını değiştirerek kullanıyor. Seni zaten takip ediyordum ve bir şekilde fotoğraflarınla bu hesabın uyuştuğunu farkettim” sözleri yer aldı.

Ellie adıyla açılan sahte hesaptaki fotoğraflar Amber’ın paylaştığı fotoğraflarla çarpıcı bir benzerlik taşıyor, aradaki tek fark ise fotoğraflardaki insanların kafası.

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Amber’in sahte fotoğrafları “Çok ürkütücü, bu nedir?” yazısıyla paylaştığı Tweet kısa sürede viral oldu.

Bir Twitter kullanıcısı “Bir sonraki resmi kaydırınca gördüklerim beni yerimden zıplattı. Bu bir vücut hırsızı” yorumunda bulunurken, başka bir Twitter kullanıcısı “Bunu yapan kişinin bunu yapmak için efor sarfedecek kadar vücudundan nefret eden üzgün biri olduğunu düşünüyorum. Bu ürkütücü olmaktan ziyade üzücü görünüyor” dedi.

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Başka bir Twitter kullanıcısı ise “Ürkütücü ama photoshop becerisi kayda değer” dedi. Bu olay, internet kullanıcılarının fotoğraflarını herkesin görebileceği bir şekilde internete yüklerken dikkat etmesi gerektiğini tekrar hatırlattı.

Benzer bir olay futbolcu Jermaine Defoe’nun başına da geldi. 38 yaşındaki oyuncu, birinin Tinder’da fotoğraflarını kullandığını doğrulayarak, sosyal medya üzerinden “Tinder’da beni taklit eden sahte bir hesap var. Hem kulüp hem de polis bununla ilgileniyor. Bu hesap sizinle iletişime geçerse lütfen dikkate almayın” uyarısını paylaştı.

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