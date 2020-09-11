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Sahte çil nasıl yapılır? Deneyen herkese çok yakışıyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son zamanların en sevilen makyaj trendlerinden olan sahte çil, kişiye oldukça sempatik bir görünüm kazandırıyor. Çilleriniz yoksa ve o görünümü seviyorsanız bahsedeceğimiz püf noktalarını uygulayarak doğal görünümlü çillere sahip olabilirsiniz.

Sahte çil nasıl yapılır? Deneyen herkese çok yakışıyor

Son yıllarda makyaj trendleri doğal olana doğru kaymaya başladı. Pastel ve soft tonların yanı sıra güneş etkisiyle ortaya çıkan çiller de artık makyajın bir parçası olabiliyor. Doğal güzellik tercihiniz ise günlük makyajınıza çil görünümünü ekleyebilirsiniz.

SAHTE ÇİL NASIL YAPILIR?

İlk olarak cildinizi iyi bir şekilde temizleyin. Temiz cildin üzerine güneş kremi sürün.
Teninize az miktarda hafif yapılır bir fondöten sürün.
Sıra geldi çilleri yapmaya. Bunun için açık kahverengi ve koyu kahverengi kaş kalemi kullanmalısınız.
Açık renkli kaş kalemi ile burun üzerine ve burun kenarlarına minik minik noktalar koyun.
Bir ton koyu kaş kalemi ise alın kısmına, hafif bir şekilde yanaklara ve çeneye minik noktalar koyun.
Makyaj süngerini ıslatın ve fazla suyunu sıkın. Hafif nemli makyaj süngeri ile noktalar üzerine tampon hareketler uygulayın.
Yanaklarınıza hafif pembe tonlu allık sürün. Aşırı ferah ve tatlı görünümlü makyajınız hazır. İyi günlerde kullanın :)


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