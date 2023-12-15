Sahte Cumhuriyet altınlarıyla kuyumcuları dolandırdı! Son girdiği yerde...

Olay, Altınordu ilçesinde bulunan bir altın atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şüpheli, ellerinde bulunan sahte Cumhuriyet altınlarını kuyumculara satmaya çalıştı. Toplamda 5 altından 4’ünü 2 farklı kuyumcuya satan Z.K. (34) isimli şüpheli, son girdiği iş yerinde durumun fark edilmesi üzerine atölye sahipleri ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sahte altını satmak isteyen şüpheli ve olayda kendisine yardım ettiği belirlenen Y.Ş.’yi (36) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Y.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

52 BİN TL'LİK ALTINI 2 KUYUMCUDA BOZDURDU

Öte yandan Z.K., piyasa değeri yaklaşık 52 bin TL olan 4 adet Cumhuriyet altınını şehirdeki 2 kuyumcuda bozdurmuş, son girdiği atölyede suçüstü yakalanmıştı. (İHA)





