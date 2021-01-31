HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte dekont ile dolandırıcılık

Sahte dekont ile dolandırıcılık

31.01.2021 11:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sahte dekont ile dolandırıcılık

İstanbul’da internet üzerinden bilgisayarını satmak isteyen bir kişi, sahte evrak ile dolandırıldı.

İstanbul’da internet üzerinden bilgisayarını satmak isteyen bir kişi, sahte evrak ile dolandırıldı. Mağdurun polis işbirliğinde tekrar ürün satışı yapıyormuş gibi göstermesi ile yakalanan 2 dolandırıcı tutuklandı.
İddiaya göre, 26 Ocak Salı günü bir vatandaş sosyal medya platformu üzerinden bilgisayarını 11 bin T’ye satışa koydu. Daha sonra sosyal medya platformu üzerinden mesaj atan bir kişi, bilgisayarı almak istediğini söyledi. Anlaştıktan sonra Bayrampaşa’da buluşarak düzenledikleri sahte EFT dekontu ile mağdura paranın ertesi gün hesaba geçeceğini söyleyen şüpheli, bilgisayarı alarak ayrıldı. Parasının hesabına yatmadığını fark eden satıcı, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden vatandaşları hazırladıkları sahte EFT belgeleriyle dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş ekipleri, dolandırılan şahısla beraber internet üzerinden yine bir ürün koyarak şüpheliyle buluşma sağladı. AVM önünde gerçekleşen buluşmada mağdurun şüpheliyi tanımasıyla polis hemen harekete geçti. Şüpheli kaçmaya çalıştığı esnada ekipler kıskıvrak yakaladı. Zanlı Barış Ö., kurye olduğunu söyleyerek, olayı organize edenin Mahmut A. olduğunu beyan etti. Barış Ö.’nün “Benim bu olayla ilgili bir bilgim yok, ben kuryeyim. Beni buraya gönderen kişi ile Çağlayan’da buluşacağım” demesi üzerine ekipler olayı organize eden şüpheli Mahmut A.’yı Çağlayan Taşocağı’nda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Barış Ö.’nün dolandırıcılık ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı olduğu, Mahmut A.’nın ise hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sahte dekont ile dolandırıcılık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
YÖK suç duyurusunda bulunmuştu! Sayıları her geçen gün artıyorYÖK suç duyurusunda bulunmuştu! Sayıları her geçen gün artıyor
24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

Muharrem İnce'den CHP’deki istifalarla ilgili açıklama

Muharrem İnce'den CHP’deki istifalarla ilgili açıklama

İbrahim Kalın'dan Yunanistan ile ilgili önemli açıklama

İbrahim Kalın'dan Yunanistan ile ilgili önemli açıklama

F.Bahçe'den G.Saray'a olay sözler

F.Bahçe'den G.Saray'a olay sözler

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 40.39'a çıktı

Sevindiren haber! Son 22 günde 2 katından fazla arttı

Başakşehir'de dehşet anları! Kadını sürücüler kurtardı

Başakşehir'de dehşet anları! Kadını sürücüler kurtardı

YÖK suç duyurusunda bulunmuştu! Parayla tez yazma devam ediyor

YÖK suç duyurusunda bulunmuştu! Sayıları her geçen gün artıyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 bin 475 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 bin 475 kişi yakalandı

İstanbul'a 1987 karı yağacak iddiası gündem oldu! Meteoroloji'den hava durumu tahminleri geldi

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.