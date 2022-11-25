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Sahte diye dolaba kaldırılmıştı, gerçek çıktı! Altın sikke, Roma imparatorunun varlığını kanıtladı

25.11.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Glasgow Üniversitesi'ndeki müze koleksiyonunda bulunan bir sikke sahte kabul edilerek 1713'ten beri Transilvanya'da ortaya çıkarılan aynı tasarıma sahip bir avuç sikke arasında saklanıyordu ancak, 19. yüzyılın ortalarından beri sahte olarak kabul edilen bu sikke yapılan araştırmalar sonucu gerçek çıktı. Prof. Dr. Paul Pearson, ''Bulduğumuz şey bir imparator. O, sahte olduğu düşünülen ve uzmanlar tarafından yok sayılan biriydi ama biz onun gerçek olduğunu düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Sahte diye dolaba kaldırılmıştı, gerçek çıktı! Altın sikke, Roma imparatorunun varlığını kanıtladı

Romanya'nın Transilvanya bölgesinde 1713'te bulunan bir altın sikke, tarihe kurgusal bir karakter olarak geçtiği sanılan 3. yüzyıl Roma imparatoru Sponsian'ın gerçekte var olduğunu kanıtladı. BBC'de yer alan habere göre, Sponsian'ın adını ve portresini taşıyan madeni para, 300 yıldan uzun süre önce Roma İmparatorluğu'nun ileri karakolu olan Transilvanya'da 1713'te bulundu.

SAHTE DİYE MÜZE DOLABINA KALDIRILDI

Sikke, bulunmasının ardından "sahte" olarak sınıflandırıldı ve bir müzenin dolabına kaldırıldı. Bilim insanları, mikroskop altında görülebilen çizik izlerinin, madeni paranın 2000 yıl önce dolaşımda olduğunu kanıtladığını söylüyor.

İmparatorun gerçek olduğunu ortaya çıkaran ekipte yer alan Prof. Dr. Paul Pearson, "Bulduğumuz şey bir imparator. O, sahte olduğu düşünülen ve uzmanlar tarafından yok sayılan biriydi ama biz onun gerçek olduğunu ve tarihte rol oynadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

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ROMA İMPARATORLUĞU TARİHİNİ ARAŞTIRIRKEN GÖRDÜ

Pearson, Roma İmparatorluğu tarihi hakkında bir kitap için araştırma yaparken sikkenin fotoğraflarını gördüğünde, madeni paranın yüzeyinde dolaşımda olmasından kaynaklandığına inandığı çizikler gördü. Bunun üzerine Pearson, Glasgow Üniversitesindeki Hunterian Müzesi'nde sahte olduğuna inanıldığı için kilit altında tutulan madeni parayla ilgili araştırma yapmak için müze yönetimiyle iletişim kurdu.

YÜZLERCE YILDIR TOPRAĞA GÖMÜLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Müzenin madeni para küratörü olan ve projede Pearson ile çalışan Jesper Ericsson'a göre, kimyasal analiz de madeni paranın yüzlerce yıldır toprağa gömülü olduğunu gösterdi. Mikroskop altında incelenen çizik izleri, sikkenin 2000 yıl önce dolaşımda olduğunu kanıtladı.

Söz konusu madeni paranın 19. yüzyılın ortalarına kadar gerçek bir Roma sikkesi olduğu düşünülürken uzmanlar daha sonra kaba tasarımı nedeniyle dönemin kalpazanları tarafından üretilmiş olabileceğinden şüphelenmişti.

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Fransa Milli Kütüphanesi'nde dönemin önde gelen madeni para uzmanı Henry Cohen, 1863'te söz konusu madeni parayı hem "modern sahte" hem de "başarısız bir yapım ve komik bir tasarım" olarak nitelendirmiş; Cohen'in görüşü, diğer uzmanlar tarafından da kabul edilmiş ve Sponsian, bugüne kadar bilimsel kataloglardan çıkartılmıştı.

Sponsian'ın adını ve portresini taşıyanın yanı sıra 3 sikkeyi daha güçlü bir mikroskop altında inceleyen bilim insanları, üzerlerinde gerçekten çiziklerin var olduğunu ve bu çiziklerin meydana getirdiği desenlerin, keselerde taşınma sonucu oluştuğunu doğruladı. Araştırmanın ayrıntıları PLOS 1 dergisinde yayımlandı.

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Araştırmacılar, Sponsian'ın, Roma İmparatorluğunun en uzak ve savunması zor eyaleti Dacia'nın imparatoru olarak taç giydirilen bir askeri komutan olduğunu değerlendiriyor.

Jesper Ericsson'a göre, düşmanlarla çevrili ve Roma'dan kopuk olan Sponsian, muhtemelen bir kaos ve iç savaş döneminde, düzen yeniden sağlanana ve eyalet MS 271-275 yıllarında boşaltılana kadar Dacia'nın askeri ve sivil nüfusunu koruyarak en üst komuta görevini üstlendi.

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Ericsson, "Bizim yorumumuz, ordunun ve sivil nüfusun kontrolünü sağlamaktan sorumlu olduğu yönündeydi, çünkü kuşatıldılar ve tamamen kopmuşlardı. Bölgede işleyen bir ekonomi yaratmak için kendi madeni paralarını basmaya karar verdiler." değerlendirmesini yaptı.

Pearson ise "İç savaş olduğundan belki de gerçek imparatorun kim olduğunu bilmiyorlardı ama Roma'dan gerçek bir gücün yoksunluğunda ihtiyaçları olan şey, en yüksek askeri komutandı. (Sponsian) Komutanın gerekli olduğu bir dönemde komutayı aldı." dedi. Sikkeler, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hunterian Müzesi'nde sergileniyor.

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(AA)

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