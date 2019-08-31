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Sahte dolar bozdurmak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Taksim’de yabancı turistlere sahte dolar bozdurmak isteyen Mısır uyruklu bir kişi, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.Olay, dün akşam saatlerinde Taksim’de meydanında meydana geldi.

Taksim’de yabancı turistlere sahte dolar bozdurmak isteyen Mısır uyruklu bir kişi, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Taksim’de meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mısır uyruklu Alaaddin R., Taksim Meydanı’nda yabancı uyruklu bir kadına Türk Lirası karşılığında sahte dolar bozdurmak istedi. Yabancı uyruklu kişi, şahsın elindeki dövizlerin sahte olduğunu anlaması üzerine dolarları bozmak istemedi. Durumdan şüphelenen kişi, şahsı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinde çok sayıda dolar olan Mısır uyruklu Alaaddin R.’yi yakaladı.
Gözaltına alınan Mısır uyruklu Alaaddin R.’nin kendisine sahte dolarları kimin verdiğiyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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