Sahte estetik cerrahı, yaptığı kötü burun ameliyatı ele verdi!

Haberlere göre 56 yaşındaki Alcalira Jimenez De Rodriguez, tutuklandığında başka bir hastayı ameliyat ediyordu.

Doral Emniyet Müdürlüğü'ndeki dedektifler, Şubat 2020'de De Rodriguez'e burun estetiği yaptırdığını iddia eden Vincenzo Zurlo adlı şahsın kendileriyle geçen ay iletişime geçtiğini söyledi.

WTVJ'ye göre Zurlo polise iki bin dolarlık (yaklaşık 15 bin TL) ameliyatın yüzünün şeklini bozduğunu ve Jimenez De Rodriguez'in eyalette lisanslı bir doktor olmadığını ancak ameliyattan sonra öğrendiğini söyledi.

Zurlo polis memurlarına 2020 Mayıs'ında ikinci bir rinoplasti için Milenyum Yaşlanma Karşıtı & Cerrahi Merkezi'ne geri gittiğini ve bu ikinci ameliyat için 800 dolar (yaklaşık 6 bin TL) daha ödediğini söyledi.

Doral Emniyet Müdürlüğü tutuklama raporunda "Ameliyatı takip eden nekahet ayları boyunca mağdur, burnunun düzgün iyileşmediğini ve biçimsiz göründüğünü fark etti" diye belirtti.

Zurlo, WTVJ'ye ameliyatların "hayatını mahvettiğini" söyledi.

Zurlo "Burnumu düzgün yapamıyor, ilacımı başka bir doktordan yazıyor, ağrıma çözüm bulamıyor. O halde bu işte bir terslik var, bu işte bir terslik olmalı" dedi.

Jimenez De Rodriguez lisanssız doktorluk yapmakla suçlandı. Miami-Dade İlçe Hapishanesi'nde 5 bin dolarlık (yaklaşık 38 bin TL) kefaletle tutuluyor.

