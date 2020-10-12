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Sahte içki can almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

İzmir’de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

İzmir’de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi. Hastaneye kaldırılan 20’den fazla kişinin tedavisi ise devam ediyor.
İzmir’in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Son olarak 15 kişinin canını alan sahte içki, İzmir’in Urla ve Karabağlar ilçelerinde 2 kişinin daha hayatına mal oldu.
Urla’da sahte alkol tükettiği iddia edilen 72 yaşındaki Orhan Korkmaz, rahatsızlanarak Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karabağlar ilçesinde ise mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Suat Yeşilyurt da yaşama veda etti.
Urla ve Karabağlar’da hayatını kaybedenlerle birlikte sahte içki, İzmir’de toplam 17 kişinin canını aldı. Hastaneye kaldırılan 20’den fazla kişinin tedavisine devam edildiği ifade edildi.

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