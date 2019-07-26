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Sahte parayla alışveriş iddiasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:50 | Son Güncelleme

Adana'da iki esnafı sahte parayla alışveriş yaparak dolandırdığı öne sürülen 3 şüpheli cezaevine gönderildi

Adana'da sahte parayla alışveriş yaparak iki esnafı dolandırdığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki ikinci el eşya satışı yapılan dükkana gelen 3 kişi, iki klima satın almak için Suriyeli işçi H.A. ile 2 bin 400 liraya anlaştı. Şüpheliler, işçiye ödeme yaptıktan sonra klimaları alarak iş yerinden ayrıldı.

Ödenen paranın sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibi R.Ç, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin çeşitli suçlardan emniyette kaydı bulunan Ali Can T. (24), Sebiha Ü. (36) ve Gözde K. (32) olduğunu belirledi. Zanlıların bir marketten de sahte 200 lira vererek 15 liralık alışveriş yaptığı tespit edildi.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir evde kaldıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adresteki aramada ikisi 200'lük, ikisi de 100'lük banknotlar halinde sahte 600 lira ile 2 sahte altın bilezik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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