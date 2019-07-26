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Sahte parayla alışveriş yapan zanlılar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 08:56 | Son Güncelleme

Adana’da sahte parayla iki klima alan ve evlerindeki baskında da 600 lira sahte para ile iki sahte bilezik bulunan 2’si kadın 3 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesindeki bir iş hanında meydana geldi.

Sahte parayla alışveriş yapan zanlılar tutuklandı

Adana’da sahte parayla iki klima alan ve evlerindeki baskında da 600 lira sahte para ile iki sahte bilezik bulunan 2’si kadın 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesindeki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre Ali Can T. (24) sevgilisi Sebiha Ü. (36) ve arkadaşı Gözde Gülizar A. K. (32) 2. el eşya satan bir iş yerine girdi. Hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçlardan kaydı bulunan zanlılar, klima almak istediklerini söyledi. 2 klima alan zanlılar 2 bin 400 lira sahte parayı Suriye uyruklu H.A.’ya verdi. Klimaları bir taksiye yükleyen şüpheliler iş yerinden ayrıldı.
İş yeri sahibi H.A. sattığı klimaların parasını inceleyince sahte olduğunu anladı ve polise haber verdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri iş yeri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polisin kendilerini aradığından haberi olmayan zanlılar sahte 200 lirayla bir marketten sigara aldıktan sonra para üstü olan 185 lirayı ceplerine koydu. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Mafesığmaz Mahallesi’ndeki evde yakalandı.
Polis zanlıları gözaltına alırken evde de arama yaptı. Yapılan aramada 600 lira sahte para ile 2 sahte bilezik bulundu. Klimaları sahibine teslim eden polis, zanlıları sorgulamaya başladı. Paraların sahte olduğunu kabul eden zanlılardan suçu birbirinin üzerine attı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hakim karşısına çıkan zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sahte parayla alışveriş yapan zanlılar tutuklandı

Sahte parayla alışveriş yapan zanlılar tutuklandı

Sahte parayla alışveriş yapan zanlılar tutuklandı

Sahte parayla alışveriş yapan zanlılar tutuklandı

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