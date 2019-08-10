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Sahte parayla kurbanlık aldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

Sahte parayla kurbanlık aldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

Antalya'da, sahte parayla kurbanlık aldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Serik ilçesindeki hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan Sadık Kavak ile Fatih Özata, 23 bin lira değerindeki 17 küçükbaş hayvanı sattıktan bir süre sonra, kendilerine verilen 50'şer ve 100'er liralık banknotların sahte olduğunu fark etti.

Kavak ve Özata, bunun üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, eşkalini belirlediği M.Y. (38), A.B. (46) ve A.D'yi (38) yakaladı. Şüphelilerin ahırlarında ele geçirilen kurbanlıklar, sahiplerine teslim edildi.

Zanlılardan A.B'nin, sahte parayı 5 bin lira karşılığında İstanbul'dan satın aldıklarını söylediği öğrenildi.

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Antalya Fatih Özata hayvan pazarı Sadık Kavak sahte para Serik

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